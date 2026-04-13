창간 80주년 경향신문

인천 서구·연수구·강화군 3개 기초단체장 여야 대진표 확정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

6·3 지방선거에서 맞붙을 인천지역 11개 기초단체장의 여야 대진표가 속속 완성되고 있다.

13일 더불어민주당 인천시당은 제9회 전국동시지방선거 인천지역 기초단체장 후보 선출을 위한 1차 경선 결과를 발표했다.

기초단체장 중 후보자가 확정된 곳은 서구 구재용 후보·연수구 정지열 후보, 부평구 차준택 현 부평구청장, 강화군 한연희 후보 등 4곳이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 서구·연수구·강화군 3개 기초단체장 여야 대진표 확정

입력 2026.04.13 09:24

수정 2026.04.13 09:34

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서구 민주당 구재용·국힘 강범석

연수구 민주당 정지열·국힘 이재호

강화군 민주당 한연희·국힘 박용철

인천시청

인천시청

6·3 지방선거에서 맞붙을 인천지역 11개 기초단체장의 여야 대진표가 속속 완성되고 있다.

더불어민주당 인천시당은 지난 12일 제9회 전국동시지방선거 인천지역 기초단체장 후보 선출을 위한 1차 경선 결과를 발표했다고 13일 밝혔다.

민주당 기초단체장 후보자가 확정된 곳은 서구 구재용 후보·연수구 정지열 후보, 부평구 차준택 현 부평구청장, 강화군 한연희 후보 등 4곳이다.

이 중 여야 대진표가 확정된 곳은 3곳이다. 서구 구 후보는 이미 국민의힘 후보로 확정된 강범석 현 서구청장과, 연수구 정 후보는 국민의힘 후보인 이재호 현 연수구청장과, 강화군의 한 후보는 국민의힘 박용철 현 강화군수와 본선을 치른다. 부평구 차 후보와 맞붙을 국민의힘 부평구청장 후보는 아직 확정되지 않았다.

민주당 후보자 중 과반 득표자가 없어 결선투표가 진행되는 곳은 5곳이다. 영종구는 박광운·손화정 후보, 미추홀구는 김정식·김성준 후보, 제물포구는 남궁형·허인환 후보, 계양구는 김광·박형우 후보, 옹진군은 김태진·장정민 후보가 결선에 진출했다.

후보자가 6명씩 출마한 남동구와 검단구에서는 본경선이 진행된다. 남동구는 박인동, 김영분, 김성수, 이병래 후보, 검단구는 천성주, 김진규, 허숙정, 강남규 후보가 본경선에 진출했다.

앞서 국민의힘 인천시당은 인천지역 기초단체장에 출마할 10명의 후보를 확정했다.

오는 7월 신설된 영종구에 김정헌 현 중구청장, 제물포구에 김찬진 현 동구청장, 옹진군에 문경복 현 옹진군수, 미추홀구에 이영훈 현 미추홀구청장, 남동구에 박종효 현 남동구청장, 계양구에 이병택 후보, 검단구에 박세훈 후보 등이다. 부평구는 국민의힘 중앙당에서 전략 공천할 예정이다.

당민주당 인천시당 기초단체장 경선 결과. 민주당 인천시당 제공

당민주당 인천시당 기초단체장 경선 결과. 민주당 인천시당 제공

민주당 인천시당 기초단체장 경선 결과. 민주당 인천시당 제공

민주당 인천시당 기초단체장 경선 결과. 민주당 인천시당 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글