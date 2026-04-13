인천 서구·연수구·강화군 3개 기초단체장 여야 대진표 확정

서구 민주당 구재용·국힘 강범석 연수구 민주당 정지열·국힘 이재호 강화군 민주당 한연희·국힘 박용철

6·3 지방선거에서 맞붙을 인천지역 11개 기초단체장의 여야 대진표가 속속 완성되고 있다.

더불어민주당 인천시당은 지난 12일 제9회 전국동시지방선거 인천지역 기초단체장 후보 선출을 위한 1차 경선 결과를 발표했다고 13일 밝혔다.

민주당 기초단체장 후보자가 확정된 곳은 서구 구재용 후보·연수구 정지열 후보, 부평구 차준택 현 부평구청장, 강화군 한연희 후보 등 4곳이다.

이 중 여야 대진표가 확정된 곳은 3곳이다. 서구 구 후보는 이미 국민의힘 후보로 확정된 강범석 현 서구청장과, 연수구 정 후보는 국민의힘 후보인 이재호 현 연수구청장과, 강화군의 한 후보는 국민의힘 박용철 현 강화군수와 본선을 치른다. 부평구 차 후보와 맞붙을 국민의힘 부평구청장 후보는 아직 확정되지 않았다.

민주당 후보자 중 과반 득표자가 없어 결선투표가 진행되는 곳은 5곳이다. 영종구는 박광운·손화정 후보, 미추홀구는 김정식·김성준 후보, 제물포구는 남궁형·허인환 후보, 계양구는 김광·박형우 후보, 옹진군은 김태진·장정민 후보가 결선에 진출했다.

후보자가 6명씩 출마한 남동구와 검단구에서는 본경선이 진행된다. 남동구는 박인동, 김영분, 김성수, 이병래 후보, 검단구는 천성주, 김진규, 허숙정, 강남규 후보가 본경선에 진출했다.

앞서 국민의힘 인천시당은 인천지역 기초단체장에 출마할 10명의 후보를 확정했다.

오는 7월 신설된 영종구에 김정헌 현 중구청장, 제물포구에 김찬진 현 동구청장, 옹진군에 문경복 현 옹진군수, 미추홀구에 이영훈 현 미추홀구청장, 남동구에 박종효 현 남동구청장, 계양구에 이병택 후보, 검단구에 박세훈 후보 등이다. 부평구는 국민의힘 중앙당에서 전략 공천할 예정이다.