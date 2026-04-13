4월 1~10일 수출 전년대비 36.7% 늘어 ‘역대 최대’···반도체 152% 증가

4월 들어 10일까지 수출액이 250억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했다. 반도체는 1년 전보다 150% 넘게 수출이 증가해 전체 실적을 견인했다. 중동 전쟁의 여파로 원유 수입액도 증가세를 보였다.

관세청이 13일 발표한 ‘수출입현황 잠정치’를 보면, 이달 1일~10일까지 수출은 252억 달러로 전년동기 대비 36.7% 증가해 역대 최고로 많았다. 지난 3월(217억달러) 역대 최고치를 한 달 만에 갈아치웠다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 1년 전보다 36.7% 증가했다.

반도체 수출이 전체 실적을 이끌었다. 반도체 수출액은 85억7300만 달러로 전년대비 152.5% 급증해 역대 최고치를 기록했다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.0%로 전년대비 15.6%포인트 증가했다.

석유제품(17억5300만 달러)와 선박(8억1400만달러)도 각각 전년대비 38.6%, 26.6%씩 수출액이 늘었다. 철강제품(14억5000만달러) 수출액도 전년대비 11.6% 증가했다.

다만 승용차(17억800만달러), 자동차 부품(6억5400만달러)는 각각 전년대비 수출액이 6.7%, 7.3% 감소했다.

국가별로 보면 중국 수출액이 57억3400만달러로 전년대비 63.8% 급증해 가장 많았다. 미국(24.0%), 베트남(66.6%), 유럽연합(8.4%) 대만(68.3%), 일본(48.1%) 등 주요 국가 수출액이 모두 전년대비 늘었다.

수입은 221억 달러로 전년대비 12.7% 증가했다.에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 13.1% 증가했다. 이 중 원유 수입액은 2월 20억 달러, 3월 23억 달러에 이어 4월 28억달러로 3개월 연속 증가세를 보였다. 중동 사태에 따른 국제 유가 상승 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

국가별로 보면 중국(13.6%), 미국(39.3%), 유럽연합(38.0%) 등에서 수입이 늘었고 일본(-8.9%)은 감소했다. 무역수지는 31억 달러 흑자를 기록했다.