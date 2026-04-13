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4월 1~10일 수출 전년대비 36.7% 늘어 ‘역대 최대’···반도체 152% 증가

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4월 들어 10일까지 수출액이 250억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했다.

반도체 수출액은 85억7300만 달러로 전년대비 152.5% 급증해 역대 최고치를 기록했다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.0%로 전년대비 15.6%포인트 증가했다.

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4월 1~10일 수출 전년대비 36.7% 늘어 ‘역대 최대’···반도체 152% 증가

입력 2026.04.13 09:32

수정 2026.04.13 09:42

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  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

부산항 신선대 부두에 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

부산항 신선대 부두에 컨테이너가 쌓여 있다. 연합뉴스

4월 들어 10일까지 수출액이 250억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 기록했다. 반도체는 1년 전보다 150% 넘게 수출이 증가해 전체 실적을 견인했다. 중동 전쟁의 여파로 원유 수입액도 증가세를 보였다.

관세청이 13일 발표한 ‘수출입현황 잠정치’를 보면, 이달 1일~10일까지 수출은 252억 달러로 전년동기 대비 36.7% 증가해 역대 최고로 많았다. 지난 3월(217억달러) 역대 최고치를 한 달 만에 갈아치웠다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 1년 전보다 36.7% 증가했다.

반도체 수출이 전체 실적을 이끌었다. 반도체 수출액은 85억7300만 달러로 전년대비 152.5% 급증해 역대 최고치를 기록했다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 34.0%로 전년대비 15.6%포인트 증가했다.

석유제품(17억5300만 달러)와 선박(8억1400만달러)도 각각 전년대비 38.6%, 26.6%씩 수출액이 늘었다. 철강제품(14억5000만달러) 수출액도 전년대비 11.6% 증가했다.

다만 승용차(17억800만달러), 자동차 부품(6억5400만달러)는 각각 전년대비 수출액이 6.7%, 7.3% 감소했다.

국가별로 보면 중국 수출액이 57억3400만달러로 전년대비 63.8% 급증해 가장 많았다. 미국(24.0%), 베트남(66.6%), 유럽연합(8.4%) 대만(68.3%), 일본(48.1%) 등 주요 국가 수출액이 모두 전년대비 늘었다.

수입은 221억 달러로 전년대비 12.7% 증가했다.에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 13.1% 증가했다. 이 중 원유 수입액은 2월 20억 달러, 3월 23억 달러에 이어 4월 28억달러로 3개월 연속 증가세를 보였다. 중동 사태에 따른 국제 유가 상승 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

국가별로 보면 중국(13.6%), 미국(39.3%), 유럽연합(38.0%) 등에서 수입이 늘었고 일본(-8.9%)은 감소했다. 무역수지는 31억 달러 흑자를 기록했다.

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