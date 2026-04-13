“트럼프, 이란에 제한적 타격 재개 검토 중”

미국과 이란의 종전 회담이 12일(현지시간) 결렬된 후 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사적 공격을 제한적으로 재개하는 방안도 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ은 트럼프 행정부 관계자들을 인용, 제한적 타격 재개가 종전 회담 교착을 타개하기 위한 선택지들 중 하나로 검토되고 있다고 전했다.

트럼프 대통령이 대규모 폭격 작전을 재개할 가능성도 있지만 이는 지역 불안정을 더욱 심화시킬 우려가 있고, 전쟁 장기화로 이어질 수 있다는 점에서 개연성이 낮다고 행정부 관계자들은 전했다.

또 트럼프 대통령이 결정한 호르무즈 해협 해상봉쇄는 동맹국들에게 호르무즈 해협을 통과하는 선박들의 군사적 호위를 담당토록 압박하는 동안 이뤄지는 일시적 조치가 될 수도 있다고 WSJ은 지적했다.

트럼프 대통령은 회담이 결렬된 당일 플로리다주 마이애미 근교의 도럴에 있는 ‘트럼프 내셔널 도럴 마이애미’ 리조트에서 시간을 보내면서 측근 인사들과 함께 골프를 치고 얘기를 나눴다.

측근들은 트럼프 대통령이 외교적 해결책의 가능성도 열어두고 있다고 전했다.

트럼프 대통령은 폭스뉴스 전화 인터뷰에서 “나는 하기 싫지만, 그들(이란)의 물이고 그들의 담수화 공장이고 그들의 발전소이고, 때리기도 매우 쉽다”고 말했다.

백악관 공보실 직원인 올리비아 웨일즈는 이에 대해 “대통령은 호르무즈 해협 해상봉쇄를 이미 지시해 이란의 갈취를 끝장냈으며 현명하게도 모든 추가적 옵션을 테이블에 그대로 올려놓고 있다”며 “트럼프 대통령이 다음에 무엇을 할지 자신들이 알고 있다고 WSJ에 얘기하는 사람들은 모두 그냥 순전히 억측하는 것”이라고 말했다.

WSJ은 트럼프가 다음에 선택하는 어떤 선택지도 큰 위험을 맞을 수 있다고 지적했다.

미국이 전면전을 재개하면 탄약 재고 등 군수품을 더욱 소모하게 되고, 올해 11월 중간선거를 앞두고 유권자들의 반발을 일으킬 수 있다.

그렇다고 해서 이란 정권이 핵 개발 계획을 유지하고 호르무즈 해협을 장악하고 있는 상황에서 미국이 군사작전을 축소하는 것은 이란 정권에 승리를 안겨주는 모양새가 된다.

그런 면에서 이란의 석유 수출을 막아 경제적 압박을 가하는 해상봉쇄가 현재 미국으로서는 최선의 선택이라는 시각도 있다.

WSJ은 트럼프 대통령이 지난 2월28일 전쟁을 시작한 이래 여러 차례 방향을 바꿔왔다며, 한때 호르무즈 해협이 중요하지 않다고 했다가 나중에는 이 문제에 관심을 집중했다고 지적했다.