에너지 위기에 경관조명도 끈다···대전시, 13개 교량 경관시설 운영 중단

대전시가 에너지 수급 안정을 위해 관내 하천 교량에 설치된 야간경관조명을 모두 끄기로 했다.

대전시는 중동지역 정세 불안에 따른 석유 공급망 위기에 대응하고 에너지 수급 안정성을 확보하기 위해 주요 교량의 야간경관시설 운영을 중단한다고 13일 밝혔다.

시는 그동안 갑천과 유등천, 대전천 등 도심 3대 하천 13개 교량에 야간경관시설을 설치해 운영해 왔다. 이들 교량의 야간경관시설 운영으로 인한 전기사용량은 월 평균 1만5000kWh 이상이다.

국제 정세와 에너지 수급 상황이 안정될 때까지 이들 교량 전체의 야간경관시설 운영을 일시 중단하고, 향후 상황에 따라 재개 여부를 결정하겠다는 방침이다.

시는 타 기관에서 관리하는 2개의 교량 야관경관시설 운영도 중단을 요청할 계획이다. 또 민간부문의 에너지 절약 동참을 이끌기 위해 공동주택에도 야간경관 조명 운영 중단을 요청하기로 했다.

시민 안전을 위해 도로 가로등이나 골목길 보안등 같은 필수 조명시설 운영은 그대로 유지한다. 시 관계자는 “에너지 수급이 불안정한 상황인 만큼 공공부문에서 먼저 에너지 절감에 나서고, 민간부문에서도 자발적인 에너지 절약 실천을 유도할 방침”이라고 말했다.