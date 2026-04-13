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김부겸 54% 대 이진숙 37%, 정원오 52% 대 오세훈 37%…광역 10곳, 국힘 ‘전멸’

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6·3 지방선거를 50여일 앞두고 서울·부산·대구 등 광역자치단체장 주요 승부처에서 더불어민주당 후보가 국민의힘 후보에 오차범위 밖으로 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.

부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보가 51%의 지지를 얻어 현 시장인 박형준 국민의힘 후보에 오차범위 밖에서 앞섰다.

인천시장 선거에서는 박찬대 민주당 후보가 49%, 유정복 국민의힘 후보가 33%의 지지를 얻었다.

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김부겸 54% 대 이진숙 37%, 정원오 52% 대 오세훈 37%…광역 10곳, 국힘 ‘전멸’

입력 2026.04.13 10:10

수정 2026.04.13 10:14

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  • 조미덥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 지난 3일 서울 여의도 당사에서 후보자 면접을 보며 만세를 외치고 있다. 문재원 기자

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 지난 3일 서울 여의도 당사에서 후보자 면접을 보며 만세를 외치고 있다. 문재원 기자

6·3 지방선거를 50여일 앞두고 서울·부산·대구 등 광역자치단체장 주요 승부처에서 더불어민주당 후보가 국민의힘 후보에 오차범위 밖으로 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 여론조사를 한 10곳 중 국민의힘 후보가 앞서는 곳은 없었고, 경남 한 곳만 여야 후보가 오차범위 내 접전을 벌였다.

한국갤럽이 세계일보의 의뢰를 받아 지난 7∼11일 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 통해 서울·부산·대구·인천·대전·경기·강원·충북·충남·경남 등 전국 10곳의 18세 이상 유권자 총 8039명을 대상으로 실시한 결과다.

서울시장 가상대결에서는 정원오 민주당 후보가 52%의 지지를 얻어 오세훈 현 시장(37%)을 15%포인트 앞섰다. 정 후보는 민주당 약세 지역으로 꼽히는 서울 동남권역(강남구·서초구·송파구·강동구)에서도 48% 대 42%로 오 시장을 제쳤다. 정 후보는 박수민 국민의힘 의원과는 57% 대 25%, 윤희숙 전 국민의힘 의원과는 57% 대 26%로 더블 스코어를 기록했다.

대구시장으로는 김부겸 민주당 후보가 국민의힘 모든 후보군에 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다. 김 후보는 이진숙 전 방송통신위원장과 가상 양자대결에서 54% 대 37%로 앞섰다. 주호영 국회부의장과는 53% 대 35%, 추경호 의원과의 대결도 53% 대 36%로 김 후보 우위였다.

부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보가 51%의 지지를 얻어 현 시장인 박형준 국민의힘 후보(40%)에 오차범위 밖에서 앞섰다.

인천시장 선거에서는 박찬대 민주당 후보가 49%, 유정복 국민의힘 후보가 33%의 지지를 얻었다. 강원도지사 선거에서는 우상호 민주당 후보가 48%, 김진태 국민의힘 후보가 37%였다.

경남도지사 선거 가상대결은 조사 대상 10곳 중 유일하게 여야 후보가 오차범위(±3.5%포인트) 내 접전을 벌였다. 김경수 민주당 후보가 44%, 박완수 국민의힘 후보가 40%의 지지를 얻었다.

여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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