6·3 지방선거를 50여일 앞두고 서울·부산·대구 등 광역자치단체장 주요 승부처에서 더불어민주당 후보가 국민의힘 후보에 오차범위 밖으로 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다. 여론조사를 한 10곳 중 국민의힘 후보가 앞서는 곳은 없었고, 경남 한 곳만 여야 후보가 오차범위 내 접전을 벌였다.

한국갤럽이 세계일보의 의뢰를 받아 지난 7∼11일 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 통해 서울·부산·대구·인천·대전·경기·강원·충북·충남·경남 등 전국 10곳의 18세 이상 유권자 총 8039명을 대상으로 실시한 결과다.

서울시장 가상대결에서는 정원오 민주당 후보가 52%의 지지를 얻어 오세훈 현 시장(37%)을 15%포인트 앞섰다. 정 후보는 민주당 약세 지역으로 꼽히는 서울 동남권역(강남구·서초구·송파구·강동구)에서도 48% 대 42%로 오 시장을 제쳤다. 정 후보는 박수민 국민의힘 의원과는 57% 대 25%, 윤희숙 전 국민의힘 의원과는 57% 대 26%로 더블 스코어를 기록했다.

대구시장으로는 김부겸 민주당 후보가 국민의힘 모든 후보군에 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다. 김 후보는 이진숙 전 방송통신위원장과 가상 양자대결에서 54% 대 37%로 앞섰다. 주호영 국회부의장과는 53% 대 35%, 추경호 의원과의 대결도 53% 대 36%로 김 후보 우위였다.

부산시장 선거에서는 전재수 민주당 후보가 51%의 지지를 얻어 현 시장인 박형준 국민의힘 후보(40%)에 오차범위 밖에서 앞섰다.

인천시장 선거에서는 박찬대 민주당 후보가 49%, 유정복 국민의힘 후보가 33%의 지지를 얻었다. 강원도지사 선거에서는 우상호 민주당 후보가 48%, 김진태 국민의힘 후보가 37%였다.

경남도지사 선거 가상대결은 조사 대상 10곳 중 유일하게 여야 후보가 오차범위(±3.5%포인트) 내 접전을 벌였다. 김경수 민주당 후보가 44%, 박완수 국민의힘 후보가 40%의 지지를 얻었다.

여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.