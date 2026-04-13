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본문 요약

충남 예산군이 반려동물 양육 인구 증가에 발맞춰 유기동물 입양 홍보를 강화하고 분양 활성화에 나서고 있다.

이와 함께 유동 인구가 많은 장소에 홍보용 키오스크를 설치하고 지역 축제와 연계한 홍보부스를 운영하는 등 현장 중심의 입양 홍보도 확대할 방침이다.

박규성 군 축산과장은 "유기·유실동물 발생을 줄이고 입양 문화를 확산하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다"며 "앞으로도 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 지역사회 조성과 성숙한 동물보호 문화 정착에 힘쓰겠다"고 말했다.

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안락사 없이 64% 입양률···예산군, 유기동물 정책 성과 눈길

입력 2026.04.13 10:12

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

직영 전환·전담 TF 운영 속 지난해 259마리 구조

166마리 입양···충남 분양률 1위 기록

충남 예산군청사 전경. 충남 예산군 제공

충남 예산군청사 전경. 충남 예산군 제공

충남 예산군이 반려동물 양육 인구 증가에 발맞춰 유기동물 입양 홍보를 강화하고 분양 활성화에 나서고 있다.

예산군은 지난해 임시 유기동물보호소 운영을 민간위탁에서 직영으로 전환하고 동물보호 전문관을 채용해 축산과 내 동물보호 TF팀을 신설하는 등 유기·유실동물에 대한 체계적인 대응 기반을 마련했다고 13일 밝혔다.

이 같은 노력에 힘입어 지난해 구조한 유기·유실동물은 259마리에 달한다. 이 가운데 전용 동물분양 플랫폼 운영과 인플루언서·자원봉사자 연계 홍보를 통해 166마리가 새로운 가정을 찾으며 충남 내 분양률 1위(64%)를 기록했다.

올해도 성과는 이어지고 있다. 군은 안락사 없이 보호를 지속하는 가운데 보호소 입소 동물 55마리 중 28마리를 입양으로 연결했다.

또한 읍·면 지역 실외사육견 소유자 150명을 대상으로 중성화 수술과 내장형 등록칩 지원을 위해 6000만원을 편성하고 입양비 지원 확대를 위해 1300만원을 추가 지원할 계획이다.

이와 함께 유동 인구가 많은 장소에 홍보용 키오스크를 설치하고 지역 축제와 연계한 홍보부스를 운영하는 등 현장 중심의 입양 홍보도 확대할 방침이다.

박규성 군 축산과장은 “유기·유실동물 발생을 줄이고 입양 문화를 확산하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있다”며 “앞으로도 사람과 동물이 조화롭게 공존하는 지역사회 조성과 성숙한 동물보호 문화 정착에 힘쓰겠다”고 말했다.

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