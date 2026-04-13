“피노키오 퍼레이드부터 서커스까지” 서울시 ‘축제봄봄’ 첫 선

서울문화재단이 오는 5월 가정의 달을 맞아 모든 세대가 함께 즐기는 ‘축제 봄봄’을 다음달 1일부터 9일까지 서울 곳곳에서 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 처음 열리는 축제 봄봄은 ‘예술로 만나는 우리들의 모든 봄’을 주제로 부모가 된 어른이 유년기를 돌아보는 추억의 봄, 온 가족이 즐길 수 있는 가족의 봄, 서커스로 살아나는 동심의 봄, 다양한 세대의 빛나는 순간을 노래하는 청춘의 봄까지 4개 행사를 축제로 엮어 선보인다.

행사의 포문은 5월 1일 서울숲에서 일상 공간을 음악 무대로 바꾼 도심 속 음악 공연 ‘서울스테이지’로 연다. ‘어른이 된 소년·소녀에게 건네는 위로’를 주제로 70~80년대 인기 애니메이션과 영화 주제가를 메들리로 연주하며 아이와 함께 나온 부모 세대의 향수를 자극한다.

5월 2일~3일에는 서울문화예술교육센터 양천과 서서울호수공원에서 순수예술 중심의 어린이·가족 예술축제 ‘톡톡’이 첫선을 보인다. 5m 높이의 대형 인형 ‘피노키오’ 퍼레이드를 비롯해 야외에서 감상하는 다양한 장르의 공연, 참여형 프로그램까지 온 가족이 함께 즐기는 예술 경험을 선사한다.

축제 봄봄이 진행되는 동안 서울문화예술교육센터 양천뿐 아니라 용산·강북·서초·은평까지 5개 권역별 센터에서 다양한 장르의 예술 체험 프로그램도 만나볼 수 있다.

5월 4일~5일에는 노들섬이 거대한 서커스 랜드로 변신한다. 올해 열린는 ‘서울서커스페스티벌 2026’은 동춘서커스를 비롯한 다양한 장르의 서커스를 구성해 어른들도 동심을 되찾을 수 있는 퍼포먼스를 선보인다.

지난해 6만여 명의 관객이 다녀간 서울서커스페스티벌은 올해 전통 줄타기부터 국내외 현대적인 서커스까지 다채로운 공연으로 노들섬을 채울 예정이다. 그 외 저글링과 외줄타기 등 관람객이 직접 서커스를 경험해 볼 수 있는 체험 프로그램과 아빠 얼굴 그리기 같은 창작 프로그램도 마련돼 있다.

5월 6일~9일까지 노들섬에서는 ‘노들노을스테이지’가 열린다. 청년 세대와 청춘을 지나온 부모 세대를 모두 아우르며 ‘온 가족이 함께 즐기는 음악 나들이’를 테마로 다양한 공연과 전시를 선보인다.

축제에 대한 자세한 내용은 서울문화재단 홈페이지(www.sfac.or.kr)와 축제별 인스타그램(@seoul_stage, @wsartedu, @ssaf.official, @nodeul_island)에서 확인할 수 있다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 “우리는 모두 한때 어린이였다”며 “어린이에게는 예술적 즐거움을 부모와 조부모에게는 동심을 선물해 모든 세대가 행복한 도시로 펀(Fun)한 서울을 만들겠다”고 말했다.