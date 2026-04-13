‘국장투자 열풍’에 1분기 주식결제대금 1년간 246% 늘었다

지난 1분기 국내 주식이 강세를 보이고 변동성이 확대되면서 주식결제대금이 1년 전보다 246%나 급등한 것으로 나타났다.

한국예탁결제원이 13일 발표한 ‘1분기 증권결제대금 현황’을 보면 주식과 채권을 모두 포함한 일평균 증권결제대금은 35조8440억원으로 전 분기 대비 15.3%, 전년 동기 대비 31.6% 증가했다.

증권결제대금이 늘은 것은 주식대금이 크게 늘어난 영향이 컸다. 기관투자가를 포함한 일평균 주식결제대금은 6조4780억원으로 전분기 보다 77.9%, 1년전보다 246.2%나 증가했다.

기관투자가 결제분을 제외한 장내 주식시장 기준으로도 일평균 결제대금이 2조8610억원으로 전년 동기 대비 235.4% 늘어났다. 전체 거래대금도 83조7980억원으로 같은 기간 270.3%나 급등했다.

올해 4200선에서 출발한 코스피 지수가 5000선과 6000선을 차례로 넘기면서 ‘국장 투자’ 열풍이 분 것이 주된 요인으로 꼽힌다.

지난해 1분기만 해도 8530억원 수준이었던 일평균 주식결제대금은 국내 주식시장 강세가 본격적으로 진행된 지난해 3분기 9860억원까지 성장했고 지난해 4분기엔 1조6050억원으로 1조원을 웃돌았다.

지난달 미국과 이란 전쟁으로 국내 증시가 크게 하락했지만, 오히려 변동성을 기회로 삼아 개인투자자가 투자를 크게 늘린 것도 영향을 준 것으로 풀이된다.

채권시장 일평균 결제대금은 29조3660억원으로 전 분기 대비 7%, 전년 동기 대비 15.8% 늘었다. 기관투자자 결제분을 제외한 장내 채권시장 일평균 결제대금과 전체 거래대금은 각각 2조9200억원과 9조2680억원으로 직전 분기 보다 0.1%, 19% 감소했다.