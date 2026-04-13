롯데 재입성·후발 현대 최대 매장···인천공항 면세점 재편

롯데 17일·현대 28일 오픈

인천공항 면세점이 재편된다. 3년 만에 롯데가 재입점하고, 대기업 중 가장 후발주자인 현대는 인천공항에서 가장 큰 규모의 면세점을 운영하게 됐다.

인천국제공항공사는 제1·2 여객터미널 3층 출국장에 오는 17일 호텔롯데, 28일에는 현대면세점이 각각 면세점 매장 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.

롯데는 4094㎡에 15개 매장, 현대는 4571㎡에 14개 매장에서 주류·담배·향수·화장품을 판매한다. 두 면세점은 앞서 임대료를 과도하게 써 놓고 “적자 운영”이라며 지난해 말 면세점을 반납한 신라와 신세계 매장을 지난 2월 재입찰을 통해 사업권을 땄다.

롯데는 2023년 입찰에서 떨어진 뒤 3년 만에 인천공항에 재입점하는 것이다. 롯데는 인천공항 재입점을 계기로 국내 면세업계 1위 재탈환을 노리고 있다. 롯데 관계자는 “오는 16일 밤 11시까지 신라가 영업하고, 17일 오전 7시쯤 매장을 오픈해야 한다”며 “재입점 기념으로 할인 등 고객대상 프로모션을 진행하고, 여름 하계 성수기에 대대적인 행사를 벌일 예정”이라고 말했다.

현대는 기존 럭셔리 부티크와 패션·잡화에 이어 주류·담배·향수·화장품까지 인천공항에서 가장 큰 면세점을 운영하게 됐다. 2018년 면세점 시장에 진출해 후발 주자였던 현대는 인천공항에서 올해 매출 1위를 달성할 것으로 보인다. 현대 관계자는 “인천공항에서 연간 1조2000~4000억원의 매출이 예상된다”고 말했다.

인천공항공사는 롯데와 현대가 매장 오픈에 차질이 없도록 지원하고 있다. 신라와 신세계 면세점의 시설물 인수인계 등이 차질없이 진행되도록 지원하고 있다.

인천공항공사 관계자는 “롯데와 현대가 신라와 신세계의 시설물 인수인계가 차질없이 진행되도록 돕고 있다”며 “올해 인천공항 면세점 매출은 고환율과 중동 전쟁 여파에도 2조6000~7000억원으로 예상된다”고 말했다.

한편 인천공항 입국장면세점은 지난 1월 아시아나항공이 제2여객터미널로 이전했음에도 여전히 제1여객터미널에는 2곳, 제2여객터미널에는 1곳이 있다. 인천공항 입국장면세점 3곳은 모두 경복궁면세점이 독점, 운영하고 있다.