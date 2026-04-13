무신사, 성수에 ‘국내 최대 규모’ 2000평 오프라인 매장 연다

패션플랫폼 무신사가 서울 성동구 성수동에 국내 최대 규모의 오프라인 패션·뷰티 매장을 문 연다. 올해 하반기 기업공개(IPO)를 앞두고 그간 터를 잡아 온 성수동을 거점으로 오프라인 보폭을 본격 확대하는 것으로 보인다.

무신사는 오는 24일 성수동에 약 2000평 규모의 대형 복합 공간인 ‘무신사 메가스토어 성수’를 개점한다고 13일 밝혔다. 패션과 뷰티를 비롯해 콘텐츠와 식음료(F&B)를 결합한 공간으로, 온라인 큐레이션 역량을 오프라인으로 확장해 성수동 일대를 새로운 쇼핑 거점으로 구축하는 것이다.

무신사 메가스토어 성수는 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층 규모로, 신진 디자이너 브랜드와 글로벌 브랜드까지 약 1000여개 브랜드가 입점한다. 2층에는 ‘무신사 뷰티’ 첫 오프라인 매장이 146평 규모로 들어선다. 앞서 온라인에서 선보였던 뷰티 브랜드를 직접 체험할 수 있는 공간이다.

4층에는 F&B공간인 ‘푸드가든’을 조성한다. 개성주악 브랜드 ‘쭈악쭈악’, 부산식 떡볶이 ‘떡산’, 베트남 요리 ‘안홍마오’ 등 다양한 미식 브랜드가 입점한다.

무신사는 같은 날 ‘무신사 스탠다드 성수이로점’도 문을 연다. 데일리웨어부터 커브드 팬츠, 윈드브레이커 재킷 등 일부 매장에서만 판매하는 한정 상품과 새롭게 소개하는 심리스 브래지어를 선보인다.

무신사 관계자는 “이번 무신사 메가스토어 성수 개점은 단순히 상품을 판매하는 장소를 넘어 브랜드와 고객이 상호작용하는 오프라인의 정점이 될 것”이라며 “성수를 대표하는 패션·뷰티 쇼핑 거점이자 랜드마크로서 오프라인 점포의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.