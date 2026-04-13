정의선 “미국에 2028년까지 260억달러 투자”

미 온라인매체 세마포 인터뷰 로보틱스·AI 중요성 재차 강조

정의선 현대차그룹 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장 동력으로 재차 강조했다. 2028년까지 미국에 260억달러(38조7556억원)를 투자하겠다는 계획도 밝혔다.

정 회장은 12일(현지시간) 미국 온라인매체 세마포와 인터뷰하면서 “로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹 진화에 핵심적인 요소”라며 “우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다”고 말했다.

지난 1월 국제 가전·정보기술 박람회(CES)에서 발표한 ‘인간 중심 AI 로보틱스 전략’을 소개하며 2028년까지 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 생산 공정에 투입하겠다고 밝혔다. 현대차그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대의 아틀라스를 생산할 계획이다.

정 회장은 “고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 더 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다.

미국에 대한 투자 확대가 그룹 성장을 견인할 수 있다는 뜻도 밝혔다. 정 회장은 “현대차그룹에 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반”이라며 “2028년까지 총 260억달러를 투자해 장기 성장 기반을 강화하겠다”고 말했다.

정 회장은 “현대차그룹은 40여 년 전 미국에 진출한 이후 지금까지 205억달러(30조5634억원)를 투자해왔다”며 “현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)의 소프트웨어 기반 제조 혁신 등을 통해 이러한 전략을 강화하고 있다”고 설명했다.

미국과 이란의 전쟁으로 빚어진 지정학적 불확실성에 대해선 “고객, 규제, 공급망이 지역별로 나뉘고 세계 시장은 점점 분절됐다”며 “유연성과 회복력을 기반으로 대응하겠다”고 말했다. 그는 글로벌 확장과 지역별 민첩성 결합을 해결책으로 제시했다. 한국 생산기지와 미국 HMGMA, 미국 내 하이브리드 생산 확대, 인도·아시아태평양 지역 신규 생산 거점 등을 사례로 들었다.

수소 사업과 관련해선 “AI 인프라와 데이터센터 확대로 에너지 수요가 급증하고 있고 수소는 중요한 대안이 될 수 있다”며 “수소는 전기차와 경쟁 관계가 아닌 보완적 기술”이라고 말했다.

정 회장은 “국내외 환경 변화는 모두가 대응해야 할 과제”라며 “회복력과 유연성을 바탕으로 이를 잘 헤쳐나갈 준비가 됐다”라고 강조했다.