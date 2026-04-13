당정 “차량 5·2부제 따른 자동차 보험료 인하 방안 다음주 발표”

더불어민주당과 정부는 중동 사태에 따른 5·2부제 등 차량 운행 제한 조치로 자동차 보험료 인하 요인이 생겼다고 보고 다음주에 보험료 인하 방안을 발표하기로 했다. 당정은 종량제 봉투 수급에는 지장이 없다며 현황을 공개하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

당정은 13일 국회에서 열린 당 ‘중동전쟁 경제대응 특별위원회’ 3차 회의에서 이러한 정책 방안을 논의했다고 안도걸 의원이 브리핑에서 밝혔다.

안 의원은 “차량 5부제와 2부제 시행에 따라 운행 거리가 줄어든 만큼 보험료 인하 요인이 있다”고 말했다. 그는 “금융위원회가 보험당국과 보험료율 인하 방안을 긴밀히 협의하고 있다”며 “늦어도 내주에 발표할 예정”이라고 말했다.

자동차 보험료율 인하를 통해 공공과 민간의 차량 2부제·5부제 참여를 촉진한다는 취지가 반영됐다. 유동수 의원은 회의에서 “2부제와 공영주차장 차량 5부제가 시행됐는데 국민들의 자발적 참여를 독려할 방안도 모색할 예정”이라고 말했다. 공공기관 차량 5부제 시행으로 월 6900배럴을 절감하는 효과가 있었다고 안 의원은 밝혔다. 여기에 2부제까지 시행하면서 월 1만7000∼8만7000배럴의 에너지 저감 효과가 기대된다고 안 의원은 전했다.

당정은 일각에서 제기된 종량제 봉투 수급 부족 우려에 선을 그었다. 안 의원은 “일부에서 사재기 현상이 나타나고 있는데, 대부분 지방자치단체들이 3~5개월치 재고를 갖고 있다”며 “전체적으로 수급에 지장이 없다”고 말했다.

안 의원은 “2주치 정도 물량을 가진 일부 지자체를 중심으로 판매처에서 종량제 봉투가 공급되지 못한 상황이 발생하고 있다”며 “종량제 봉투 총판에서 편의점과 마트 등 다수의 지정 판매업소로 납품하는 관행에서 일부 병목현상이 발생했다”고 설명했다. 그는 “사재기 현상은 진정됐고 판매량은 중동전쟁 이전과 비슷하다”고 말했다.

기후에너지환경부는 전산시스템을 통해 종량제 봉투 물량을 공개하는 방안을 검토 중이라고 안 의원은 전했다. 그는 “지난 9일부터 종량제 봉투 조달 단가를 119% 인상했다”며 “납품을 미뤄온 제작 업체들과 지자체의 수의 계약이 이번주부터 다수 진행돼 보급량이 크게 늘어날 것”이라고 말했다.

당정은 민간과 함께 원유 물량 확보에 힘을 기울이고 있다. 안 의원은 “민간의 노력으로 4~5월 원유 확보량은 예년 대비 60% 수준을 유지하고 있다”며 “추가 물량을 확보하기 위해 (노력)하고 있다”고 말했다. 그는 “현재 4개 정유사의 비축유 스와프 3000만배럴이 확보됐다”며 “민간 정유사의 자발적 대체 물량 확보 성과가 나타나고 있다는 방증”이라고 말했다.