트럼프 “가을까지 유가 더 오를 수도”···이란 “현재 유가 즐겨라”

도널드 트럼프 대통령이 다가오는 11월 미국 중간선거 때까지도 유가가 떨어지지 않을 가능성을 인정했다고 로이터통신이 12일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 ‘가을까지 유가와 휘발유 가격이 하락할 것인가’라는 질문에 “그럴 수도 있고, 동일할 수도 있으며, 아마도 좀 더 높아질 수도 있다. 하지만 대체로 비슷한 수준일 것”이라고 답했다.

로이터통신은 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격 결정에 따른 잠재적인 정치적 파장을 이례적으로 인정한 것이라고 평가했다.

연료 가격 분석업체 가스버디의 자료에 따르면 미국 내 대부분 지역의 휘발유 가격은 4월 들어 갤런(약 3.78L)당 4달러(약 6000원)를 넘어섰다. 갤런당 4달러는 미국 소비자들이 체감하는 ‘심리적 마지노선’으로, 이를 넘을 경우 소비 위축으로 이어질 가능성이 크다.

이란 전쟁 직전인 2월까지만 해도 미국 평균 휘발유 가격은 갤런당 3달러를 밑돌았고, 지난 1년 동안에도 갤런당 3.25달러를 초과한 적은 없었다.

이런 상황에도 트럼프 대통령은 미·이란 종전 협상이 결렬되자 이란을 압박하기 위해 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박을 봉쇄하겠다고 밝히면서 에너지 가격이 더 높아질 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 미 중부사령부는 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 봉쇄 명령을 시행하기로 했다.

이란은 앞으로 유가가 더 높아질 수 있다고 경고했다. 종전 협상단 대표를 맡았던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 이날 엑스에 워싱턴의 휘발유 가격을 보여주는 지도를 올리고 “현재 가격을 즐기라”며 “이른바 ‘봉쇄’로 인해 곧 (갤런당) 4∼5달러를 그리워하게 될 것”이라고 밝혔다.

미국 내에서도 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 가격이 더 높아질 수 있다는 지적이 나오고 있다.

미 상원 정보위원회의 민주당 간사인 마크 워너 의원은 CBS 인터뷰에서 “이란은 수백척의 고속정을 보유하고 있어 해협에 기뢰를 설치하거나 유조선에 폭탄을 던져 해협을 봉쇄할 수 있다”며 “그것(호르무즈 역 봉쇄)으로 어떻게 휘발유 가격을 낮출 수 있나”라고 반문했다.

한편 이란은 종전 협상의 결렬 책임은 미국에 있다는 비판을 이어갔다.

협상에 참여한 아바스 아라그치 이란 외교장관은 엑스에 “이슬라마바드 합의가 근접했을 때 우리는 과도한 요구, 골대 이동, 그리고 봉쇄에 직면했다”고 주장했다.

이어 이란이 전쟁을 끝내기 위한 선의의 차원에서 미국과 협상을 했다며 “선의는 선의를 낳고, 증오는 증오를 낳는다”고 덧붙였다.