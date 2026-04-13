창간 80주년 경향신문

BTS, 빌보드 앨범 차트 3주 연속 1위···K팝 최초

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

그룹 방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>이 K팝 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 1위를 차지했다.

빌보드는 " 그룹의 앨범 중 마지막으로 3주 이상 1위를 차지한 것은 2012∼2013년 비연속 5주 1위를 한 멈포드 앤 선즈의 <바벨>이었다"고 설명했다.

빌보드는 <아리랑>에 대해 "지난해 테일러 스위프트의 <더 라이프 오브 어 쇼걸> 이후 처음으로 발매 직후 3주 연속 1위를 기록한 앨범이기도 하다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS, 빌보드 앨범 차트 3주 연속 1위···K팝 최초

입력 2026.04.13 11:09

수정 2026.04.13 11:10

펼치기/접기
  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 <아리랑(ARIRANG)>이 K팝 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 1위를 차지했다.

미국 빌보드는 12일(현지시간) 차트 예고 기사에서 <아리랑>이 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 밝혔다. 모건 월렌의 <아임 더 프로블럼(I’m The Problem)>과 카녜이 웨스트(예·YE)의 <불리(BULLY)> 등을 제친 결과다.

K팝 가수가 발매한 앨범이 ‘빌보드 200’에서 3주간 정상에 오른 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 이 차트에서 비연속 2주 1위를 기록한 바 있다.

BTS는 ‘빌보드 200’에서 그룹으로서는 13년 만에 3주 연속 1위라는 기록도 남겼다. 빌보드는 “(<아리랑> 이전까지) 그룹의 앨범 중 마지막으로 3주 이상 1위를 차지한 것은 2012∼2013년 비연속 5주 1위를 한 멈포드 앤 선즈(Mumford & Sons)의 <바벨(Babel)>이었다”고 설명했다.

빌보드는 <아리랑>에 대해 “지난해 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 <더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)> 이후 처음으로 발매 직후 3주 연속 1위를 기록한 앨범이기도 하다”고 밝혔다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛(album units)으로 순위를 매긴다.

BTS의 <아리랑>은 이번 차트 집계 기간 전주보다 34% 하락한 12만4000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 앨범 판매량은 7만1000장으로 3주 연속 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위에 올랐다. SEA는 5만장, TEA는 3000장으로 각각 집계됐다.

지난달 20일 발매된 <아리랑>은 BTS의 정체성과 이들이 마주한 다양하고 보편적인 감정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯해 총 14곡이 수록됐다.

지난주 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 2위에 오른 ‘스윔’은 이르면 13일 발표될 이번주 차트에서 ‘톱 10’을 유지할 것으로 전망된다.

월드투어를 시작한 BTS는 총 34개 도시에서 85회 공연을 펼친다. BTS는 지난 9·11·12일(한국시간) 경기 고양종합운동장에서 열린 공연에서 사흘간 13만2000명을 동원했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글