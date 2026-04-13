BTS, 빌보드 앨범 차트 3주 연속 1위···K팝 최초

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 <아리랑(ARIRANG)>이 K팝 최초로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 3주 연속 1위를 차지했다.

미국 빌보드는 12일(현지시간) 차트 예고 기사에서 <아리랑>이 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다고 밝혔다. 모건 월렌의 <아임 더 프로블럼(I’m The Problem)>과 카녜이 웨스트(예·YE)의 <불리(BULLY)> 등을 제친 결과다.

K팝 가수가 발매한 앨범이 ‘빌보드 200’에서 3주간 정상에 오른 것은 이번이 처음이다. 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범은 이 차트에서 비연속 2주 1위를 기록한 바 있다.

BTS는 ‘빌보드 200’에서 그룹으로서는 13년 만에 3주 연속 1위라는 기록도 남겼다. 빌보드는 “(<아리랑> 이전까지) 그룹의 앨범 중 마지막으로 3주 이상 1위를 차지한 것은 2012∼2013년 비연속 5주 1위를 한 멈포드 앤 선즈(Mumford & Sons)의 <바벨(Babel)>이었다”고 설명했다.

빌보드는 <아리랑>에 대해 “지난해 테일러 스위프트(Taylor Swift)의 <더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life of a Showgirl)> 이후 처음으로 발매 직후 3주 연속 1위를 기록한 앨범이기도 하다”고 밝혔다.

‘빌보드 200’은 실물 음반 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛(album units)으로 순위를 매긴다.

BTS의 <아리랑>은 이번 차트 집계 기간 전주보다 34% 하락한 12만4000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 앨범 판매량은 7만1000장으로 3주 연속 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위에 올랐다. SEA는 5만장, TEA는 3000장으로 각각 집계됐다.

지난달 20일 발매된 <아리랑>은 BTS의 정체성과 이들이 마주한 다양하고 보편적인 감정을 담은 앨범이다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯해 총 14곡이 수록됐다.

지난주 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 2위에 오른 ‘스윔’은 이르면 13일 발표될 이번주 차트에서 ‘톱 10’을 유지할 것으로 전망된다.

월드투어를 시작한 BTS는 총 34개 도시에서 85회 공연을 펼친다. BTS는 지난 9·11·12일(한국시간) 경기 고양종합운동장에서 열린 공연에서 사흘간 13만2000명을 동원했다.