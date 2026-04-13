항생제 내성 보이는 세균 늘어나는데··· 국내 항생제 신약 도입은 아시아 최하위권









한국의 항생제 신약 도입 건수가 아시아 10개국 중 두 번째로 적어 기존 항생제로 치료하기 어려운 다제내성균 감염에 허점이 노출된 것으로 나타났다.

삼성서울병원 감염내과 허경민 교수, 중앙대병원 감염내과 이영호 교수 연구팀은 ‘항생제 내성 감시를 위한 아시아 연합’(ANSORP) 연구자들과 함께 아시아 10개국의 항생제 신약 도입 현황을 분석해 ‘국제 항균제 저널(International Journal of Antimicrobial Agents)’에 발표했다고 13일 밝혔다. 연구진은 최근 15년간 미국 식품의약국(FDA)에서 승인한 항생제 신약 22종 중 지난해 기준 아시아 10개국에서 실제 사용 가능한 약제 수를 파악해 비교 분석했다.

연구 결과를 보면 한국에 도입된 항생제 신약은 22종 중 단 2종에 불과했다. 1종만 도입한 스리랑카에 이어 두 번째로 적었다. 일본·인도·대만·싱가포르(각 6종), 말레이시아(4종), 인도네시아·태국(각 3종)보다 적고 필리핀(2종)과 같은 수준이었다. 연구진은 아시아가 다제내성균에 의한 감염 발생 및 그에 따른 사망률이 매우 높은 지역이며, 10개국 평균도 3.5종에 불과해 항생제 신약 가뭄 역시 심각한 수준이라고 밝혔다.

한국에서 사용 가능한 2종의 항생제 신약은 ‘세프타지딤·아비박탐’과 ‘세프톨로잔·타조박탐’으로, 모두 카바페넴 내성 그람음성균 치료에 사용된다. 국내에서 특히 심각한 카바페넴 내성 아시토박터나 메티실린 내성 황색포도알균 등 다른 다제내성균에 대한 신약 치료제 도입은 전무했다. 다제내성균은 기존 항생제에 내성을 보이기 때문에 치료가 어려운 병원균으로, 지속적인 항생제 신약 개발과 도입이 중요한 이유로 지목된다. 신약이 개발되더라도 한 가지만으로는 모든 다제내성균을 치료할 수 없으므로 다양한 항생제가 있어야 치료를 위한 선택지가 넓어질 수 있다.

연구진은 복잡한 허가 절차와 약가·급여 협상의 장기화, 제약사의 상업적 동기부여 부족 등 복합적인 장벽이 신약 도입에 불리하게 작용한다고 지적했다. 또한 미국·영국·스웨덴 등에선 제약사가 초기 판매량에 의존하지 않고도 항생제 공급을 유지할 수 있도록 지원하는 정책을 펴는데, 아시아 국가들도 이런 접근법을 참고할 필요가 있다고 덧붙였다.

허경민 교수는 “다제내성균 감염 부담이 높은 아시아 지역에서 항생제 신약 접근성 개선은 환자 치료에 매우 중요한 과제”라며 “이번 연구 결과가 각국의 항생제 신약 도입 정책 개선을 위한 근거 자료로 활용되기를 기대한다”고 말했다.