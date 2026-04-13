창간 80주년 경향신문

울산시, 청년주택 ‘유홈 삼산’ 준공··· 2029년까지 590가구 공급

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

울산시는 청년주택 '유홈 삼산'을 준공했다고 13일 밝혔다.

김두겸 울산시장은 "앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 체감도 높은 주거 공간을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.

한편 울산시는 2029년까지 총 1142억 원을 투입해 12곳, 590가구 규모의 청년 주택을 순차적으로 공급할 계획이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

울산시, 청년주택 ‘유홈 삼산’ 준공··· 2029년까지 590가구 공급

입력 2026.04.13 11:11

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 4번째 청년주택을 준공했다.

울산시는 청년주택 ‘유홈 삼산’을 준공했다고 13일 밝혔다. ‘유홈’(U home)은 청년 주거 복지 지원을 위한 주택으로 ‘삼산’은 양정·달동·백합에 이은 네 번째 청년 주택이다.

‘유홈 삼산’은 총사업비 52억 원을 들여 지상 5층(연면적 1104.83㎡), 31가구 규모로 조성됐다. 지난해 착공해 올해 3월 말 준공을 마쳤으며, 이달부터 본격적인 입주가 시작된다. 교통과 상업시설이 밀집한 삼산동 중심지에 위치하고 있기 때문에, 생활 기반(인프라) 접근성이 뛰어난 것이 특징이다.

내부 공간에는 청년층의 라이프 스타일을 반영해 공유오피스, 체력단련실, 계정창고 등 민간 오피스텔 수준의 커뮤니티 시설을 조성했다. 내부에는 냉장고와 세탁기, 인덕션, 붙박이장 등 필수 가전 등을 완비했다. 청년의 가사 부담을 줄여 학업과 업무에 전념할 수 있도록 했다.

김두겸 울산시장은 “앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 체감도 높은 주거 공간을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.

한편 울산시는 2029년까지 총 1142억 원을 투입해 12곳, 590가구 규모의 청년 주택을 순차적으로 공급할 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글