울산시, 청년주택 ‘유홈 삼산’ 준공··· 2029년까지 590가구 공급

울산시가 4번째 청년주택을 준공했다.

울산시는 청년주택 ‘유홈 삼산’을 준공했다고 13일 밝혔다. ‘유홈’(U home)은 청년 주거 복지 지원을 위한 주택으로 ‘삼산’은 양정·달동·백합에 이은 네 번째 청년 주택이다.

‘유홈 삼산’은 총사업비 52억 원을 들여 지상 5층(연면적 1104.83㎡), 31가구 규모로 조성됐다. 지난해 착공해 올해 3월 말 준공을 마쳤으며, 이달부터 본격적인 입주가 시작된다. 교통과 상업시설이 밀집한 삼산동 중심지에 위치하고 있기 때문에, 생활 기반(인프라) 접근성이 뛰어난 것이 특징이다.

내부 공간에는 청년층의 라이프 스타일을 반영해 공유오피스, 체력단련실, 계정창고 등 민간 오피스텔 수준의 커뮤니티 시설을 조성했다. 내부에는 냉장고와 세탁기, 인덕션, 붙박이장 등 필수 가전 등을 완비했다. 청년의 가사 부담을 줄여 학업과 업무에 전념할 수 있도록 했다.

김두겸 울산시장은 “앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 체감도 높은 주거 공간을 지속 확대해 나가겠다”라고 말했다.

한편 울산시는 2029년까지 총 1142억 원을 투입해 12곳, 590가구 규모의 청년 주택을 순차적으로 공급할 계획이다.