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3kW 태양광 설치 시 자부담 90만원···파주시, 올해 330가구에 80% 지원

입력 2026.04.13 11:22

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

경기 파주시가 경기도 주택태양광 지원사업 통해 3킬로와트(kW) 태양광 설비 설치비의 80%를 지원한다고 13일 밝혔다.

시에 따르면 지원 대상은 올해 경기도 내 최대 규모인 330가구로, 설치비는 경기도가 40%, 파주시가 40%를 지원한다. 신청자 부담 비용은 90만9000원이다.

도가 주관하는 경기도 주택태양광 지원사업은 주택 태양광 보급을 확대해 전기요금 부담을 줄이고 일상 속 에너지 전환 실천을 뒷받침한다. 올해는 단독주택뿐 아니라 전력 계량기가 분리된 구조의 공동주택도 신청이 가능해 참여 문턱이 낮아졌다.

태양광 3kW 설비를 설치하면 월평균 300~400킬로와트시(kWh)의 전력을 생산할 수 있다. 가구 사용량에 따라 월 약 7만원 수준의 전기요금 절감 효과가 기대된다. 특히 여름철 냉방 사용이 늘어나는 시기에도 가계 부담을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보인다.

신청은 단계별로 진행된다. 사업 참여 희망자는 오는 17일까지 시공기업과 사전 계약을 체결해야 하며, 이후 20일부터 24일까지 ‘경기도 주택태양광 지원 시스템’을 통해 온라인 신청을 완료해야 한다. 사업 신청 및 관리는 전 과정이 해당 시스템에서 이뤄진다. 자세한 사항은 파주시청 누리집에 게시된 지원사업 공고문을 확인하면 된다.

파주시 관계자는 “올해 파주시는 경기도 최대인 330가구를 지원하는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”며 “시민들이 체감할 수 있는 신재생에너지 보급 확대를 지속 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

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