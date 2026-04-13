서울야외도서관, 23일 개장···외국인 대상 ‘서울야외도서관 투어’ 신설

‘세계 책과 저작권의 날’인 오는 23일부터 서울야외도서관이 운영을 시작한다.

서울시는 13일 광화문 책마당과 책읽는 맑은냇가가 이날 문을 열고, 책읽는 서울광장은 오는 5월 1일 문을 연다고 밝혔다.

서울야외도서관은 도심 속 열린 공간에서 누구나 독서를 즐길 수 있도록 2022년 이후 시가 선도해 온 문화사업이다. 광화문·청계천·서울광장 등 주요 거점에서 각각 ‘광화문 책마당’, ‘책읽는 맑은냇가’, ‘책읽는 서울광장’으로 운영된다.

올해는 글로벌 관광객을 겨냥한 프로그램을 대폭 강화한다. 외국인 관광객을 대상으로 ‘서울야외도서관 투어’를 새로 도입한다. 서울광장·광화문광장·청계천 일대를 도보로 이동하며 독서 공간과 ‘책멍’ 등을 체험하는 프로그램이다. 5~6월과 9~10월 총 20회 운영될 예정이다.

주한 대사관과 문화원이 참여하는 ‘여행도서관’도 확대된다. 책읽는 서울광장에서 매주, 연 20회 운영된다. 올해는 영국·스웨덴을 시작으로 미국·멕시코·독일·이탈리아·중국·인도 등 14개국의 참여가 확정됐다. 각국의 도서와 문화를 전시·체험·북큐레이션 형태로 선보인다.

개장 주간(23~26일)에는 ‘AI 시대, 지금 읽는다는 것은’을 주제로 베르나르 베르베르·알랭 드 보통·천선란 작가의 특별 강연이 열린다. 공연도 풍성하다. 광화문 책마당에서 23~25일 시티팝·인디·어쿠스틱 밴드 공연이 이어진다. 책읽는 맑은냇가에서는 26일 오후 3시 무선 헤드셋으로 주변 소음을 차단하고 독서에 집중하는 ‘사일런트 책멍’이 운영된다.

올해 야외도서관은 거점별로 공간을 새롭게 꾸몄다. 책읽는 서울광장에는 파도형 빈백이 도입되고, 광화문 책마당은 육조마당 일부에 낮에는 독서 라운지로, 밤에는 책 봐(bar)로 변신하는 ‘하프 라운지’를 조성한다. 책읽는 맑은냇가는 상·하반기 각 1회 청계광장까지 운영 공간을 넓히고, 냇가 모양을 본뜬 ‘물결서가’를 새로 만든다.

집단 몰입 독서 프로그램 ‘책멍’은 올해 3개 거점 모두에서 주 1회로 확대된다. 도서는 서울도서관 사서가 선정한 1만2000여 권이 거점별 특성에 맞춰 비치된다. 야외도서관은 상반기(4~6월)와 하반기(9~11월) 매주 금~일 운영된다.

김태희 서울시 문화본부장은 “올해 세계 시민들의 방문을 통해 도시가 책을 읽는 공간이 되는 서울시의 우수 모델이 세계로 확산할 수 있게 노력하겠다”고 말했다.