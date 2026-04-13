경북 전통장류 ‘GUSU’ 연남동 팝업···MZ 겨냥 체험형 콘텐츠 승부

경북도농업기술원은 경북 전통 장류 공동브랜드인 ‘GUSU(구수)’의 인지도 확산을 위해 오는 17일부터 사흘간 서울 마포구 연남동 스몰타운스몰에서 팝업스토어를 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 팝업은 ‘GUSU한 콩의 특별한 일상’을 주제로 콩이 메주를 거쳐 된장·고추장·쌈장·간장으로 완성되는 발효 과정을 체험형 콘텐츠로 구성했다. 포토존과 굿즈 이벤트, 미션형 프로그램 등을 통해 미래 소비층인 MZ세대가 장류를 더 친숙하게 접할 수 있도록 했다.

경북농기원은 1인 가구 증가로 외식과 간편식 소비가 늘고, 장류 소비도 조리에서 소스·간편식 중심으로 재편되는 흐름에 맞춰 지역 장류 산업 경쟁력 강화를 위한 공동 브랜드를 개발했다. 브랜드명은 ‘경북이 만든 당신을 위한 특별한 소스(Gyeongbuk’s Unique Sauce for U)’를 뜻하는 동시에 ‘구수하다’는 전통 장맛의 의미를 담고 있다.

경북은 콩 재배면적이 전국 2위로 장류 산업 기반이 탄탄하다. 경북농기원은 지난해 ‘장류 먹는 날(5월30일)’을 선포하고 특화 발효 장류 산업화 시범사업을 추진하는 등 전통장류 현대화와 경쟁력 강화에 나서고 있다.

조영숙 경북농기원장은 “GUSU는 전통 발효의 깊은 맛에 현대적 편의성을 더한 K-소스를 지향한다”며 “팝업스토어를 통해 전통장의 가치를 재조명하고 일상 속 활용도를 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.