창간 80주년 경향신문

채해병 유족, 법정에서 “임성근에 엄벌 내려달라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

해병대 채모 상병의 유족이 13일 임성근 전 해병대 1사단장 재판에서 "임 전 사단장에게 엄벌을 내려달라"고 재판부에 호소했다.

오후 재판에선 증거조사 절차를 마친 뒤 채상병 특별검사팀이 임 전 사단장에게 구형을 할 예정이다.

임 전 사단장과 당시 해병대 지휘관 4명은 2023년 7월19일 경북 예천군 내성천 유역에서 집중호우로 인한 실종자 수색 작전 중 해병대원들에게 안전장비를 제대로 지급하지 않은 채 허리 깊이의 수중수색 지시를 오인케 해 대원들을 부상·사망하게 한 혐의를 받는다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

채해병 유족, 법정에서 “임성근에 엄벌 내려달라”

입력 2026.04.13 11:33

  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

임성근 전 해병대 사단장이 지난해 10월 서울 서초동 채해병 특검팀 사무실에 구속상태로 출석하고 있다. 이준헌 기자

임성근 전 해병대 사단장이 지난해 10월 서울 서초동 채해병 특검팀 사무실에 구속상태로 출석하고 있다. 이준헌 기자

해병대 채모 상병의 유족이 13일 임성근 전 해병대 1사단장 재판에서 “임 전 사단장에게 엄벌을 내려달라”고 재판부에 호소했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)가 이날 오전부터 연 임 전 사단장의 업무상 과실치사상 등 혐의 결심공판에는 채 상병의 유족이 직접 출석했다.

채 상병 어머니는 “재판장님, 저희는 늦은 나이에 결혼해 병원에 가 어렵게 낳은 아들이었고, 너무 행복했고 다른 세상처럼 보였다”며 “그런데 그런 아들이 2023년 7월19일 하늘의 별이 된 후 부부도 함께 죽은 사람처럼 산다”고 말했다.

이어 “임 전 사단장이 정말 밉다”며 “어떻게 그런 곳을 수색 지시해 흙탕물 속을 수색하게 했는지 정말 정말 원망스럽다”고 했다. 그러면서 “그런데 임 전 사단장은 계속 회피만 한다”며 “미안하단 말은 없고 계속 혐의를 빠져나갈 궁리만 한다. 용서할 수 없다”고 밝혔다.

또 “지휘관들의 자식이었어도 흙탕물 속에 안전장비를 미착용시키고 투입했을지 묻고 싶다”며 “합당한 처벌을 내려주시길 재판장님께 간곡 호소한다. 임성근에 엄벌 처벌을 내려달라”고 했다.

함께 재판에 나온 채 상병의 아버지는 “지휘관들에게 한 가지 묻고 싶은게 있다”며 “예천 현장에, 강이 흐르는 곳에, 해병대 장갑차도 철수하고 육군도 기상악화로 철수한 곳에, 왜 구명조끼를 안 입고 들어갔는지 이해할 수 없다. 살인행위라고 생각한다”고 말했다. 이어 “전국에서 피해가 제일 심했던 곳인데 들어가선 안 되고 구명조끼 착용도 해야 했는데 왜 투입했는지 재판장께서 참고해주시길 간곡히 부탁한다”고 말했다.

임 전 사단장은 피고인석에서 눈을 감은 채 고개를 숙이고 유족 측 발언을 들었다. 오후 재판에선 증거조사 절차를 마친 뒤 채상병 특별검사팀(이명현 특검팀)이 임 전 사단장에게 구형을 할 예정이다.

임 전 사단장과 당시 해병대 지휘관 4명은 2023년 7월19일 경북 예천군 내성천 유역에서 집중호우로 인한 실종자 수색 작전 중 해병대원들에게 안전장비를 제대로 지급하지 않은 채 허리 깊이의 수중수색 지시를 오인케 해 대원들을 부상·사망하게 한 혐의를 받는다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글