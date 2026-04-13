금품수수부터 부실시공까지…경찰, 부패비리 1997명 송치

경찰이 부패비리 특별단속을 벌여 총 1997명을 송치하고 이 중 56명을 구속했다고 13일 밝혔다.

경찰청에 따르면 이번 단속은 공직비리·불공정비리·안전비리 등 3개 분야를 중심으로 지난해 7월부터 올해 3월까지 9개월간 진행됐다. 분야별로는 공직비리 사범이 998명(구속 36명)으로 가장 많았고, 이어 안전비리 537명(구속 2명), 불공정비리 462명(구속 18명) 순으로 집계됐다.

공직비리의 경우 재정비리가 50.8%로 절반 이상을 차지했고, 금품수수(32.3%), 권한남용(14%) 등이 뒤를 이었다. 불공정비리에서는 리베이트가 88.7%로 대부분을 차지했고, 채용비리는 11.3%였다. 안전비리 분야에서는 부실시공이 95.5%에 달했다.

지역별로는 강원에서 군의회 의장 당선을 목적으로 투표권을 가진 군의원들에게 금품을 주고받은 군의원 3명이 송치됐다. 부산에서는 의약품 납품 대가로 1억6500만원을 수수한 의사와 의료기기업체 관계자 등 31명이 적발됐다. 경남에서는 건립공사 현장에서 설계도면과 다른 자재를 사용하고 부실 감리를 통해 사상 피해를 발생시킨 건설업자 등 17명이 붙잡혔다. 또 한 제약회사 대표는 창립기념식 자리에서 공익신고자의 신원을 공개한 혐의로 송치됐다.

경찰은 특별단속 기간 내 종결하지 못한 사범 1699명에 대해서도 수사를 이어갈 것이라고 밝혔다.