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법왜곡죄 고소·고발 100건 넘어…수사 대상 경찰 최다

입력 2026.04.13 12:04

수정 2026.04.13 14:07

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경찰 로고. 경향신문 DB

경찰 로고. 경향신문 DB

지난 2월 신설된 법왜곡죄로 접수된 고소·고발이 100건을 넘어섰다. 수사 대상자는 경찰, 법관, 검사 순으로 많은 것으로 집계됐다.

박성주 국가수사본부장은 13일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 “4월9일 기준 총 104건이 접수됐다”며 “수사 대상자 신분 기준으로는 법관이 75명, 검사가 51명, 경찰이 149명”이라고 밝혔다. 경찰에 따르면 92건, 총 262명에 대해 수사가 진행 중이다.

경찰은 92건을 제외한 12건을 이미 종결했거나 다른 기관으로 이송했다고 밝혔다. 이송한 사건은 유형별로 고소 취소 2건, 법 시행 이전 확정된 사건 5건, 수사기관 종사자가 아닌 인물에 대한 고소 1건, 민사 사안으로 판단된 경우 2건 등이다.

법왜곡죄는 ‘사법 3법’(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 중 하나로, 판사·검사·경찰 등 수사·재판 담당 공무원이 법을 의도적으로 잘못 적용하거나 적용하지 않아 특정인에게 부당한 이익이나 불이익을 줄 경우 처벌하는 내용이다. 지난 2월 형법 개정으로 신설됐다. 최대 10년의 징역형과 10년의 자격정지형이 선고될 수 있다.

제도 시행 첫날, 지난해 5월 이재명 대통령 공직선거법 위반 혐의 사건 파기환송 판결 과정에서 형사소송법을 왜곡했다는 이유로 조희대 대법원장이 고발됐다. 이밖에도 윤석열 전 대통령에 대한 구속을 취소한 지귀연 부장판사, 이화영 전 경기도 평화부지사에 위증을 교사했다는 의혹을 받는 박상용 검사도 법왜곡죄로 고발된 상태다.

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