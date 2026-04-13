김해시 출산축하금 상향···최대 400만원 지원

경남 김해시는 양육 지원을 강화하기 위해 올해 태어난 아기부터 출산축하금을 대폭 상향하고 지급 방식을 개편한다고 13일 밝혔다.

김해시는 10일 ‘김해시 출산장려 지원에 관한 조례’를 ‘김해시 출산축하금 지급에 관한 조례’로 전부 개정하고, 4월 말 공포일부터 본격 시행한다.

적용 대상은 2026년 1월 1일 이후 출생아부터이다. 이번 조례 개정으로 첫째 애는 기존 50만 원에서 100만 원으로 두 배 인상된다. 둘째 애는 기존 100만 원에서 150만 원, 셋째 애는 기존 100만 원에서 200만 원으로 각각 상향 조정된다. 넷째 애와 다섯째 애 이상은 각각 300만 원, 400만 원이 지급된다.

지급 방식도 양육 비용을 지속해서 보조하기 위해 기존 일시금 지급에서 2회 분할 지급으로 변경된다. ‘출생 때’와 ‘생후 12개월 도래 때’로 나뉘어 입금된다.

지급 대상은 출생일 90일 전부터(또는 출생일부터 90일 이상) 김해시에 주민등록을 두고 거주하는 출생아의 부모다. 단, 신청일과 2회차(생후 12개월) 지급 시점까지 부모 중 1명 이상이 출생아와 함께 김해시에 동일 세대를 구성해 계속 거주해야 한다.

신청은 출생일로부터 1년 이내에 담당 읍·면·동 행정복지센터에서 출생신고와 함께 접수할 수 있다. 1회차 축하금은 신청 다음 달 20일까지 지급되며, 2회차는 별도 신청 없이 거주 요건 등 자동 확인을 거쳐 지급된다.

김해시 관계자는 “이번 개정은 출산 직후뿐 아니라 영아기 전반에 걸쳐 양육 비용을 실질적으로 돕기 위해 지급 방식을 전환한 것”이라며 “앞으로도 출산 및 양육 환경 개선을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.