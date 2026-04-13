창간 80주년 경향신문

김해시 출산축하금 상향···최대 400만원 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남 김해시는 양육 지원을 강화하기 위해 올해 태어난 아기부터 출산축하금을 대폭 상향하고 지급 방식을 개편한다고 13일 밝혔다.

지급 대상은 출생일 90일 전부터 김해시에 주민등록을 두고 거주하는 출생아의 부모다.

단, 신청일과 2회차 지급 시점까지 부모 중 1명 이상이 출생아와 함께 김해시에 동일 세대를 구성해 계속 거주해야 한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김해시 출산축하금 상향···최대 400만원 지원

입력 2026.04.13 13:00

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 김해시청. 경향신문 자료사진

경남 김해시청. 경향신문 자료사진

경남 김해시는 양육 지원을 강화하기 위해 올해 태어난 아기부터 출산축하금을 대폭 상향하고 지급 방식을 개편한다고 13일 밝혔다.

김해시는 10일 ‘김해시 출산장려 지원에 관한 조례’를 ‘김해시 출산축하금 지급에 관한 조례’로 전부 개정하고, 4월 말 공포일부터 본격 시행한다.

적용 대상은 2026년 1월 1일 이후 출생아부터이다. 이번 조례 개정으로 첫째 애는 기존 50만 원에서 100만 원으로 두 배 인상된다. 둘째 애는 기존 100만 원에서 150만 원, 셋째 애는 기존 100만 원에서 200만 원으로 각각 상향 조정된다. 넷째 애와 다섯째 애 이상은 각각 300만 원, 400만 원이 지급된다.

지급 방식도 양육 비용을 지속해서 보조하기 위해 기존 일시금 지급에서 2회 분할 지급으로 변경된다. ‘출생 때’와 ‘생후 12개월 도래 때’로 나뉘어 입금된다.

지급 대상은 출생일 90일 전부터(또는 출생일부터 90일 이상) 김해시에 주민등록을 두고 거주하는 출생아의 부모다. 단, 신청일과 2회차(생후 12개월) 지급 시점까지 부모 중 1명 이상이 출생아와 함께 김해시에 동일 세대를 구성해 계속 거주해야 한다.

신청은 출생일로부터 1년 이내에 담당 읍·면·동 행정복지센터에서 출생신고와 함께 접수할 수 있다. 1회차 축하금은 신청 다음 달 20일까지 지급되며, 2회차는 별도 신청 없이 거주 요건 등 자동 확인을 거쳐 지급된다.

김해시 관계자는 “이번 개정은 출산 직후뿐 아니라 영아기 전반에 걸쳐 양육 비용을 실질적으로 돕기 위해 지급 방식을 전환한 것”이라며 “앞으로도 출산 및 양육 환경 개선을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글