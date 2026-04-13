유튜브 ‘경남TV’, 소상공인 홍보 프로젝트 ‘시동’

경남도는 도 공식 유튜브 채널 ‘경남TV’를 통해 특별 기획 콘텐츠 ‘경남 소상공인 홍보 프로젝트 미션! 홍보해봐서블’을 선보이고 있다고 13일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 지역 소상공인이 직접 참여해 제품과 아이디어를 소개하고, 홍보 전략을 고민하는 모든 과정을 유튜브 콘텐츠로 제작하는 참여형 프로그램이다.

이 콘텐츠는 유명 개그맨과 지역 싱어송라이터의 협업을 통해 완성도를 높였다. 진주 출신 싱어송라이터 박해원은 ‘2025년 경남 청년 버스킹 경연대회’ 대상 수상자로, 참여 업체별 특징과 메시지를 담은 맞춤형 홍보송을 작사·작곡했다.

제작된 홍보송은 참여 소상공인이 사회관계망서비스(SNS), 온라인 쇼핑몰, 오프라인 매장 등 여러 홍보 채널에서 활용할 수 있도록 제공됐다.

콘텐츠는 총 8편을 기획 중이다. 1편에는 경남도와 김해시의 지원을 받아 김해에서 스마트팜을 운영하고 있는 청년 농부 김성도 씨가 출연해 창업 과정과 판로 확대, 홍보에 대한 고민을 공유하고 있다.

콘텐츠에서는 시청자 참여형 행사를 통해 소상공인의 제품을 경품으로 제공하는 등 자연스럽게 제품 홍보를 꾀한다는 계획이다.

경남도는 이번 프로젝트를 통해 소상공인에게는 실질적인 홍보 기회를 제공하고, 소비자에게는 지역 우수 제품을 접할 기회를 확대할 것으로 기대하고 있다.

경남도 공식 유튜브 채널 ‘경남TV’는 ‘인공지능(AI)으로 만든 미리동화’ ‘경남을 만드는 금손들: 골든핸즈’ ‘주무관이 간다’ ‘10초컷’ ‘지역번호 055’ 등 다양한 콘텐츠를 시청자에게 제공하고 있다.