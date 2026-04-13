시민 향해 “돌OO구나” 비속어··· 양승조 민주당 충남지사 예비후보 “진심으로 사죄”

논산 딸기축제서 한 방문객 당에 부정적 발언 유튜브로 현장 생중계, 영상 확산되며 논란 양 “혼잣말이었지만 이유 막론하고 잘못”

양승조 더불어민주당 충남지사 예비후보가 선거 유세 과정에서 시민을 향해 비속어를 사용했다는 논란이 확산되자 공식 사과했다.

이번 논란은 지난달 26일 충남 논산에서 열린 논산딸기축제 현장에서 불거졌다. 당시 양 후보는 “민주당을 도와달라”는 요청에 한 방문객이 “민주당 아니에요. 민주당 때문에 안 돼”라고 답하자 자리를 이동하며 혼잣말로 “돌OO구나”라는 비속어를 사용한 것으로 전해졌다.

해당 장면은 양 후보의 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐으며 이후 영상이 온라인과 SNS를 중심으로 확산되면서 부적절한 발언이라는 비판이 이어지고 있다.

양 후보는 지난 12일 자신의 페이스북을 통해 “당시 발언이 불법 계엄과 내란을 일으킨 세력, 이른바 ‘윤어게인’ 세력에 대한 지지로 느껴졌다”며 “계엄과 내란에 대한 옹호는 있을 수 없다는 생각에 감정이 앞서 혼잣말로 비속어를 사용했다”고 밝혔다.

이어 “이유 여하를 막론하고 혼잣말이라도 비속어 사용은 잘못된 것”이라며 “당시 서울에서 온 관광객분께 진심으로 사죄드린다”고 했다.

또 “민주당을 지지하지 않는다고 해서 비난할 수는 없지만, 불법 계엄 옹호 세력과 내란 동조 세력 등에 대해서는 준엄한 질책과 심판이 필요하다고 본다”고 덧붙였다.