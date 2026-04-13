고령화에 6대 과일 재배 면적 모두 줄어···감소규모 여의도 3.5배

농가 고령화가 심해지면서 올해 6대 과일 재배 면적이 전년대비 1%가량 줄어들 것으로 전망됐다.

13일 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 사과·배·감귤·단감·포도·복숭아 등 6대 과일 재배면적이 1만4943헥타르(ha)로 전년대비 1.0% 감소했다. 재배면적 감소 규모는 1016ha로 여의도 면적의 3.5배에 달한다.

6대 과일 모두 전년대비 재배면적이 감소한다. 사과(3만3149ha)는 전년대비 0.2% 면적이 줄어든다. 고령화 여파로 충청 지역 재배면적이 2% 줄었다.

배 재배면적(9138ha)도 전년대비 1.9% 줄었다. 농가 고령화와 도시 개발 등의 영향으로 풀이된다. 감귤(1만9377ha) 면적도 전년대비 0.7% 감소했고, 단감(9218ha)도 0.9% 줄었다. 농가 고령화와 인력 부족 등의 영향이다.

포도(1만3737ha)는 전년대비 면적 3.1% 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 고령화 여파에 더해 샤인머스캣 등 다른 품목으로 전환하는 농가가 많은 영향이다. 복숭아 재배면적(2만324ha)도 전년대비 0.6% 감소했다.

국가데이터처 농림어업조사 결과에 따르면 지난 2024년 기준 국내 과수 농가의 65세 이상 고령 비율은 64.2% 수준이다.

6대 과일 재배면적은 2010년 12만ha에서 감소 추세다. 향후 고령화로 인한 재배면적 감소는 지속할 것으로 전망된다.

농촌경제연구원은 6대 과일 재배면적이 연평균 0.7% 감소해 2035년 10만8000ha에 그칠 것으로 내다봤다. 사과와 배, 감귤, 포도 등 주요 과일 생산량도 연평균 0.5~1.2% 줄어들 것으로 보인다.

농촌 고령화로 인한 생산량 감소는 물가를 끌어올리는 요인이 될 수 있다.

정부는 스마트과수원 도입 등을 통해 생산성을 높여나갈 방침이다.