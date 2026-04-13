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한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 "얼마 전 부산 북구 만덕에 집을 구했다"며 "부산시민을 위해 살겠다"고 밝혔다.

그는 "부산에 대해 깊은 애정이 있고 부산과 부산시민이 발전하는 것에 대해서 아주 큰 목표를 가지고 있다"고 말했다.

한 전 대표는 지난 11일 경기 수원 팔달문시장에서 부산 북갑 출마를 묻는 취재진 질문에 "정치인이 예측 가능하고 선명해야 한다고 생각한다"고 말했다.

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한동훈 “부산 북구에 집 구해…부산 시민 위해 살겠다” 보궐 선거 출마 공식화

입력 2026.04.13 13:58

수정 2026.04.13 14:08

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  • 이보라 기자

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한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 부산 북갑 지역을 방문해 학생들과 이야기를 나누고 있다. 한 전 대표 인스타그램

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 부산 북갑 지역을 방문해 학생들과 이야기를 나누고 있다. 한 전 대표 인스타그램

한동훈 전 국민의힘 대표가 13일 “얼마 전 부산 북구 만덕에 집을 구했다”며 “부산시민을 위해 살겠다”고 밝혔다. 전재수 더불어민주당 의원의 부산시장 출마로 치러지게 될 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 것이다.

한 전 대표는 이날 페이스북에서 “하교하는 중학생들과 만났던 그 조용하고 살기 좋은 곳”이라며 이같이 적었다. 국민의힘에서 제명된 한 전 대표가 부산 북갑 보궐선거에 출마하면 무소속 후보로 뛰게 된다.

앞서 한 전 대표는 부산 북갑 보궐선거 출마를 시사해왔다. 그는 지난달 7일 부산 북갑 지역에 있는 부산 구포시장을 방문했다. 지난달 14일엔 부산 동래구 사직 야구장을 찾아 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 프로야구 시범 경기를 관람했다.

한 전 대표는 지난 8일에는 부산 북구를 찾아 국민의힘 부산 북갑 당협위원장인 서병수 전 의원과 오찬 회동을 했다. 그는 지난 10일 KBS 라디오에서 “저는 노래 가사처럼 좀 ‘읽기 쉬운 마음’이다. 어차피 제 마음은 다 읽으시는 것 아닌가”라며 “부산에 대해 깊은 애정이 있고 부산과 부산시민이 발전하는 것에 대해서 아주 큰 목표를 가지고 있다”고 말했다.

한 전 대표는 지난 11일에는 경기 수원 팔달문시장에서 부산 북갑 출마를 묻는 취재진 질문에 “정치인이 예측 가능하고 선명해야 한다고 생각한다”고 말했다.

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