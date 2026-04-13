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서울 강남구는 지난해 사회보장급여 신청에서 부적합 판정을 받은 5036가구를 대상으로 6월까지 전수조사에 나선다고 13일 밝혔다.

지난해 강남구 사회보장급여 신청 1만1589건 중 약 43%인 5036가구가 부적합 판정을 받았다.

구는 이들 가구 전체를 대상으로 시뮬레이션을 진행한 결과 올해 선정 기준 완화로 기초연금 등 사회보장급여를 받을 수 있는 가구를 약 300가구로 추산했다.

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강남구, 복지급여 탈락 5036가구 전수조사···지원 가능한 가구 다시 살핀다

입력 2026.04.13 14:19

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강남구청 전경. 강남구 제공

강남구청 전경. 강남구 제공

서울 강남구는 지난해 사회보장급여 신청에서 부적합 판정을 받은 5036가구를 대상으로 6월까지 전수조사에 나선다고 13일 밝혔다.

통상 한 차례 부적합 판정을 받은 가구는 ‘올해도 안 될 것’이라는 인식 때문에 다시 신청하지 않는 경우가 적지 않다. 구는 이를 고려해 지난해 탈락 가구 중 소득·재산 감소나 가구원 변동, 제도 기준 변경 등으로 올해 지원 가능성이 커진 가구를 찾기로 했다.

지난해 강남구 사회보장급여 신청 1만1589건 중 약 43%인 5036가구가 부적합 판정을 받았다. 구는 이들 가구 전체를 대상으로 시뮬레이션을 진행한 결과 올해 선정 기준 완화로 기초연금 등 사회보장급여를 받을 수 있는 가구를 약 300가구로 추산했다.

특히 지난해 부적합 판정을 받은 가구 중 55%가 1인 가구였다. 사회적 고립 위험이 큰 1인 가구가 복지제도 문턱에서 한 번 밀려난 뒤 다시 신청하지 않을 가능성이 크다고 판단했다. 구는 이런 취약계층을 발굴해 제도 밖 방치를 막을 방침이다.

구는 2024년부터 자체적으로 기존 탈락 가구를 분석하고 재신청을 안내하는 선제 발굴 체계를 운영하고 있다. 지난해 같은 방식으로 342가구를 발굴했고, 이 가운데 211가구에 급여 혜택을 연결했다.

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