‘수시납치 구제책’ 홍보했다가 꼬리 내린 중앙대···교육부 “현행법 위반”

중앙대가 대학수학능력시험(수능)에서 높은 성적을 받으면 수시 합격 대상에서 제외하는 이른바 ‘수시 납치 구제책’을 내놓았다가 교육부의 철퇴를 맞고 철회했다.

13일 취재를 종합하면 중앙대는 지난 9일 개최한 2028학년도 입학전형 시행계획 설명회에서 ‘CAU(중앙대) 수능 케어’를 도입하겠다고 밝혔다.

CAU 수능 케어는 수능 성적을 예상보다 잘 받으면 수시 합격을 포기하고 정시 전형에 지원할 수 있는 제도다. 중앙대는 설명회에서 수능 응시 후부터 성적 발표전까지 수능 케어를 접수할 수 있고, 접수한 학생은 합격 대상에서 제외된다고 설명했다. 중앙대는 올해 고3이 치르는 2027학년도 입시에선 창의형 논술 전형과 지역균형 전형 등 일부 전형에서 이 제도를 우선 시행하고 내년에 확대 시행하겠다는 계획을 밝혔다.

중앙대의 계획은 ‘수능 납치’ 우려를 해소하겠다는 것이다. 수시 납치는 수능을 예상보다 잘 봤는데도 이미 지원한 수시 전형에 합격하는 바람에 정시 지원을 할 수 없어 사실상 납치된다는 의미를 쓰인다.

교육부는 중앙대가 발표한 제도가 현행법 위반이라고 판단했다. 고등교육법 시행령상 수시 모집에 합격한 사람은 정시모집이나 추가모집에 지원할 수 없다. 한국대학교육협의회의 대입전형기본사항에도 같은 내용의 조항이 있다.

중앙대 설명회 이후 논란이 이어지자 교육부는 전국 대학에 공문을 보내 투명한 대입전형 시행을 당부했다. 교육부는 CAU 수능 케어처럼 수시 지원자가 사실상 지원을 철회하도록 하는 내용이 전형 설계 과정에 포함되지 않도록 해야 한다고 강조했다.

교육부는 이른바 수시 납치 우려를 해소하는 정책이 대입 혼란을 가중시킨다고 보고 있다. 교육부 관계자는 “수시를 치르고서 정시 전형에 또 지원할 수 있게 하는 전형이 계속된다면 최대 9번 이상에 걸쳐 등록과 등록취소가 반복되고 대학의 행정력 낭비가 심할 것”이라며 “수험생들이 빈자리를 찾아가는 연쇄적 이동이 3월 돼서도 멈추지 않을 것이다. 모든 대학의 공통적인 고통으로 다가올 여지가 크다”고 말했다.

중앙대 입학처는 이날 오후 홈페이지에 CAU 수능 케어를 시행하지 않기로 결정했다고 공지했다.