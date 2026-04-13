서울 강서구는 오는 16일부터 ‘강서구립 마곡어르신복지관’의 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.

올해 3월 기준 강서구의 65세 이상 인구는 11만4922명으로 전체 인구(54만8985명)의 20.9%에 달한다. 2021년에 65세 이상 인구가 8만9127명이었던 것과 비교하면, 5년 만에 크게 증가했다. 구는 강서구립 마곡어르신복지관 개관으로 고령화에 따른 복지 수요에 능동적으로 대응하고, 어르신의 사회참여와 여가활동 기회가 확대될 것으로 기대하고 있다.

이번 복지관 건립은 마곡 일반사업단지에 연구센터를 세운 이랜드그룹이 주민 복지시설을 기부하면서 추진됐다. 복지관은 연 면적 2732㎡(약 827평), 지하 1층~지상 4층 규모이다.

주요 시설로는 카페테리아, 건강증진실, 탁구실 등이 있다. 특히 스마트존이 눈에 띈다. 가상현실(VR)기기, 인공지능 바둑 로봇 등을 배치해, 어르신이 디지털 격차를 줄일 수 있도록 지원한다.

개관 이후 평생교육, 취미·여가, 건강증진, 사회참여 등 어르신의 다양한 욕구를 반영한 맞춤형 프로그램도 상시 운영한다. 서울에 거주하는 60세 이상 어르신이면 누구나 회원 등록 후 이용할 수 있다.