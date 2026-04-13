팔도·hy, BTS와 함께 글로벌 식음료 브랜드 ‘아리(ARIH)’ 내놓는다

팔도와 hy(옛 야쿠르트)는 그룹 방탄소년단(BTS)과 함께 글로벌 식음료 브랜드 ‘아리’(ARIH)를 선보인다고 13일 밝혔다.

아리는 ‘고운’ ‘아름다운’이란 뜻의 옛말로, BTS 최근 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)에서 따온 것으로 보인다. 브랜드명에 포함된 영문 ‘H’는 일상의 균형(Harmony)과 행복(Happiness), 건강(Health)을 의미한다. ‘일상의 균형과 행복, 건강’이라는 브랜드 콘셉트로, 기획 단계부터 BTS 멤버들이 브랜드명과 맛·디자인 등에 직접 참여했다고 회사 측은 설명했다.

BTS와 함께 아리로 출시하는 제품군은 현대인의 식생활을 고려한 3가지다. 주요 제품은 액상 스프를 활용한 볶음면 ‘모던 누들’, 천연 카페인을 적용한 ‘포스트바이오틱 에너지 드링크’, 식이섬유를 함유한 저당 음료 ‘듀얼 바이오틱 소다’ 등이다.

모던 누들은 총 7가지 맛, 14종(봉지면 7종, 용기면 7종)이 출시되며 포스트바이오틱 에너지 드링크는 총 7종이다. 듀얼 바이오틱 소다도 7종이 나온다. 팔도는 누들과 포스트바이오틱 에너지 드링크를, hy는 듀얼 바이오틱 소다를 각각 제조·판매한다.

이들 제품은 오는 24일부터 미국 전역에 있는 월마트 매장과 온라인몰에서 판매된다. 국내에서는 유통 파트너와의 협의를 거쳐 다음달 말 출시할 예정이며, 이후 주요 국가로 판로를 확대할 방침이다.

앞서 hy는 지난해 BTS 소속사인 하이브와 hyh라는 합작법인을 설립했다. hyh는 아리의 글로벌 브랜드 사업 운영을 담당할 예정이다.

팔도·hy 측은 “아리는 단순한 식음료 브랜드가 아닌 글로벌 문화가 소비로 전환되는 새로운 방식”이라며 “BTS와 공유한 철학을 바탕으로 K푸드가 제안하는 새로운 라이프스타일을 전 세계에 알리겠다”고 밝혔다.