바늘구멍 뚫고 취업해도 못 갚는다…학자금 체납액 800억 넘어 ‘역대 최대’

대학을 졸업하고 일정 수준의 소득이 있는데도 학자금 대출을 갚지 못한 비율이 지난해 20%에 육박해 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 취업난 등의 이유로 상환을 미루는 경우도 4년 새 80% 늘어났다.

국세청 국세통계포털에 따르면 2025년 귀속 ‘취업 후 상환 학자금대출’(ICL)의 미상환비율(이하 누적 기준)은 금액 기준 19.4%, 인원 기준 18.0%로 13일 집계됐다. 이는 2012년 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다. 학자금을 갚아야 할 청년 5명 중 1명꼴로 제때 상환을 못 하고 있다는 뜻이다.

ICL 상환 대상자는 연간 소득금액이 기준소득(2024년 귀속 기준 1752만원)을 넘는 이들로, 기준 소득 초과분의 20~25%를 갚아야 한다.

지난해 상환 대상자 31만9648명 중 5만7580명은 체납했다. 금액 기준으로는 4198억원 중 813억원이 미상환됐다. 체납액이 800억원을 넘긴 것은 통계 작성 이래 처음이다.

인원 기준 미상환 비율은 2016년 7.4%에서 꾸준히 늘어 지난해 18%를 기록했다. 금액 기준으로 보면 2016년 7.3%에서 매년 늘어 지난해 19.4%를 기록했다. 취업난을 뚫고 기준소득을 넘는 수입을 얻고도 빚을 제때 갚지 못하는 청년 비율이 계속 늘고 있다는 뜻이다.

지난해 1인당 평균 체납액도 141만원으로 역대 최고치를 기록했다.

아예 취업을 못 해 상환을 유예하는 청년도 늘고 있다. 더불어민주당 정일영 의원실이 국세청으로부터 받은 자료를 보면 2024년 기준 상환 유예 금액은 242억원으로 2020년(110억원) 대비 약 2.2배 늘었다. 인원 기준으로도 7962명에서 1만4527명으로 늘었다.

특히 ‘실업·폐업·육아휴직’ 등 사유로 인한 유예는 2020년 6871명에서 2024년 1만2158명으로 4년새 80% 급증했다. 유예 금액도 97억원에서 200억원으로 2배 이상 늘었다. 상환 유예가 취업난과 관련이 있다는 뜻이다. 2024년 기준 체납과 상환 유예를 합한 인원은 6만8768명, 금액은 982억원에 달한다.

청년 고용지표는 올해도 계속 나빠지고 있다. 국가데이터처가 발표한 2월 고용동향을 보면 15~29세 청년 취업자는 1년 전보다 14만6000명 줄었다. 청년층 실업률도 7.7%로 2021년 2월(10.1%) 이후 가장 높다.

국회예산정책처는 “청년층의 고용불안, 생활비 지출 상승 등 상환 여건이 악화하면서 의무상환대상자의 미상환비율이 지속적인 증가세를 보이고 있다”며 “상환 유예자까지 증가하는 것은 청년층의 상환 여력이 악화했을 가능성을 시사한다”고 분석했다.