“적당히 마신다”···음주 문화 변화에 월간 폭음률 2년 연속 감소

직장인 박모씨(39)는 5년 전과 비교해 술을 마시는 양이 크게 줄었다. 박씨는 “횟수도 줄었지만, 폭음을 거의 하지 않게 됐다”고 말했다. 코로나19를 거치며 회식 문화가 바뀌고 술값이 오른 영향으로 자연스럽게 음주 습관이 달라졌다는 것이다. 그는 “사회적으로 술을 많이 마시는 사람을 부정적으로 보는 분위기도 생긴 것 같다”며 “적당히 마시고 마무리하게 된다”고 했다.

젊은 층을 중심으로 ‘부어라 마셔라’ 식의 술자리 분위기가 사라지면서, 과도한 음주를 하는 비율도 최근 2년 사이 감소한 것으로 나타났다.

13일 질병관리청의 ‘시·도별 월간 폭음률 격차 추이’ 보고서를 보면, 지난해 국내 17개 시도의 월간 폭음률 중앙값은 33.8%였다. 중앙값은 2021년 31.7%, 2023년 35.8%로 2년 연속 상승했다가 최근 2년 연속 하락했다. 월간 폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상, 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(또는 맥주 5캔), 여자는 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 마신 비율을 의미한다.

지역별로 지난해 월간 폭음률은 울산이 39.2%로 가장 높았고, 세종이 28.2%로 가장 낮았다. 전북은 2024년 34.0%에서 2025년 28.9%로 낮아지며 하락 폭이 가장 컸다. 반면 충북은 2024년 38.6%에서 지난해 38.7%로 소폭 상승해 유일하게 증가세를 보였다.

‘최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 비율’을 뜻하는 월간 음주율은 전국 17개 시도에서 모두 감소했다. 특히 충북과 제주를 제외한 15개 시도에서 20대의 월간 음주율이 일제히 하락했다. 세종은 2024년 68.3%에서 2025년 50.5%로 17.8%포인트 줄어 감소 폭이 가장 컸다.

이 같은 변화는 다른 통계에서도 확인됐다. 질병청 국민건강영양조사 결과 19~29세 가운데 술을 전혀 마시지 않거나, 마시더라도 월 1회 이하라는 응답 비율은 2024년 56.0%로 절반을 넘겼다. 이는 관련 조사가 시작된 2005년(37.9%) 이후 가장 높은 수준이다. 같은 해 ‘월 1회 이하’ 음주율은 30대 47.6%, 40대 44.4%, 50대 52.8%로, 20대보다 낮았다.