자취 감춘 ‘늑구’, 숨었나 달아났나···수색 방식 전환 검토

대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’를 찾기 위한 수색이 6일째 이어지고 있지만 뚜렷한 수색 성과가 나오지 않고 있다. 수색당국은 장기화 가능성에 대비하며 수색 방법을 바꾸는 방안을 검토하고 있다.

대전시와 대전소방본부는 13일 군·경찰 등 유관기관과 함께 인력 120여명과 드론 10여대 등을 동원해 늑구가 머물고 있을 것으로 추정되는 중구 사정동 오월드 인근 보문산 일대를 수색했다. 지난 8일 늑구가 오월드 동물원 늑대 사파리에서 탈출한 이후 6일째 이어진 수색이지만, 위치를 특정할만한 유의미한 수색 성과는 없었다.

늑구가 마지막으로 포착된 시점은 지난 9일 오전 1시30분쯤이다. 이후 계속된 수색 작업에도 추가 위치 파악은 이뤄지지 않고 있다. 늑구가 이미 수색망을 벗어났을 가능성도 조심스럽게 제기되지만, 당국은 아직까지는 늑구가 반경 6㎞ 이내로 설정한 수색 범위 안에 있을 가능성이 큰 것으로 보고 수색을 이어가고 있다.

하지만 수색이 길어질 경우 생존 자체를 장담하기 어렵다고 보고 수색 방식 전환을 검토하고 있다. 수색당국은 늑구 탈출 직후 인력을 동원한 수색을 진행했지만, 대규모 인력 동원이 불안정한 상태에 있는 늑대를 자극할 수 있다는 전문가 의견에 따라 사흘째부터는 인력을 최소화하고 드론 등 장비를 활용한 위치 확인에 주력해 왔다.

문창용 대전시 환경국장은 “아직은 외부로 이탈했다는 확실한 증거가 없기 때문에 현재 수색 장소를 계속 살펴보고 있지만 수색 상황에 유의미한 변화가 없다면 장기적 관점에서 수색을 어떻게 진행할지를 전문가들과 논의할 계획”이라며 “우선은 발자국이나 배설물 등을 확인하는 흔적조사를 확대하고, 그 결과를 토대로 전문가 의견을 구할 예정”이라고 밝혔다.

수색당국은 늑구가 먹이 활동 없이 생존할 수 있는 시간을 2주 정도로 보고 있다. 그 안에 생포하기 위해 일주일이 경과하는 시점에는 수색 인력 확대 등을 통해 보다 적극적인 포획 작전을 전개하는 방안을 검토 중이다.

문 국장은 “조금씩 수색 인력을 늘리고는 있지만 아직은 최대한 (늑구를) 자극하지 않도록 하는 수색 기조를 유지하고 있다”며 “적절한 시점에는 더 많은 인력과 장비를 동원해 보다 넓은 범위에서 대규모 수색을 진행할 필요가 있을 것”이라고 말했다.

당국은 늑구가 현재 수색 지점을 벗어났을 가능성에 대비해 주변 폐쇄회로(CC)TV도 분석하고 있다. 마지막 포착 시점인 지난 9일 이후 주변지역에 설치된 33개 CCTV 영상을 확보해 확인 중에 있다.

문 국장은 “아직 발견되지 않는다는 것은 (산 속에) 은신했을 가능성과 수색하고 있는 범위를 벗어났을 가능성 두 가지”라며 “산을 벗어나 도심으로 나갔을 것으로 보이지는 않지만, 혹시라도 포착하지 못한 시간대 외곽으로 나갔을 가능성에 대비해 최대한 빨리 주변 CCTV를 살펴 볼 예정”이라고 밝혔다.