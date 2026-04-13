정원e샵 “19일까지 종가김치 최대 50% 할인”

대상의 공식 온라인 쇼핑몰 '정원e샵'이 오는 19일까지 일주일 간 대한민국 대표 김치 브랜드 '종가' 제품을 반값에 만나볼 수 있는 종가위크를 펼친다.

배추 본연의 아삭함을 살려 한입 사이즈로 알맞게 썰어 담은 '종가 맛김치'와 갓 담근 듯 아삭아삭한 식감이 그대로 살아 있는 '배추겉절이'로 구성한 세트 상품도 만나볼 수 있다.

대상 관계자는 "대한민국 대표 김치 브랜드 종가에 보내주신 고객들의 사랑에 보답하기 위해 베스트셀러 제품을 부담 없이 맛볼 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "종가의 다양한 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회를 놓치지 마시길 바란다"고 말했다.