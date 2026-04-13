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정원e샵 “19일까지 종가김치 최대 50% 할인”

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본문 요약

대상의 공식 온라인 쇼핑몰 '정원e샵'이 오는 19일까지 일주일 간 대한민국 대표 김치 브랜드 '종가' 제품을 반값에 만나볼 수 있는 종가위크를 펼친다.

배추 본연의 아삭함을 살려 한입 사이즈로 알맞게 썰어 담은 '종가 맛김치'와 갓 담근 듯 아삭아삭한 식감이 그대로 살아 있는 '배추겉절이'로 구성한 세트 상품도 만나볼 수 있다.

대상 관계자는 "대한민국 대표 김치 브랜드 종가에 보내주신 고객들의 사랑에 보답하기 위해 베스트셀러 제품을 부담 없이 맛볼 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "종가의 다양한 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회를 놓치지 마시길 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정원e샵 “19일까지 종가김치 최대 50% 할인”

입력 2026.04.13 15:29

수정 2026.04.13 15:55

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대상

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대상의 공식 온라인 쇼핑몰 ‘정원e샵’이 오는 19일까지 김치 브랜드 ‘종가’ 제품을 반값에 만나볼 수 있는 종가위크를 펼친다.

13일 대상에 따르면 매일 오전 10시 선착순 300명을 대상으로 최대 50% 할인 쿠폰을 증정한다. 종가의 대표 제품을 3만원 이상 구매 시 1만2000원, 5만원 이상 구매 시 2만5000원 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 발급된 쿠폰은 다운로드 당일에 한해 사용 가능하다.

또 정원e샵 전체 회원을 대상으로 3만원 이상 구매 시 1만원 할인, 5만원 이상 구매 시 1만5000원 할인 혜택을 받을 수 있는 브랜드 할인 쿠폰을 제공한다.

이번 행사는 소비자들의 선호도가 높은 제품들만 엄선했다. ‘종가 현명한 주부 포기김치(10㎏)’와 ‘종가 생생유산균 포기김치(3.2㎏·2)’가 대표적이다.

한입 사이즈로 알맞게 썰어 담은 ‘종가 맛김치’와 ‘배추겉절이’로 구성한 세트 상품도 만나볼 수 있다.

대상 관계자는 “종가의 다양한 제품을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있는 기회를 놓치지 마시길 바란다”고 말했다.

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