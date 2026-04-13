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‘바가지 논란’ 부산 BTS 공연··· 청소년 수련원 개방·착한가격 숙박업소 인센티브도

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부산시가 오는 6월 12, 13일로 예정된 방탄소년단 공연 때 외국인 관광객을 숙박시설로 청소년수련원 등 공공지원에 나섰다.

부산시에 따르면 일반 숙박업소는 관광진흥법상 관광사업자가 아닌 탓에 지원에 제한이 있지만, 이번 바가지 논란 등 도시 이미지에 주는 영향이 크다는 판단에 실질적인 지원을 나서겠다는 취지다.

부산시는 이번 BTS 공연을 계기로 주요 관광지를 대상으로 '관광수용태세 특별점검'도 진행한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘바가지 논란’ 부산 BTS 공연··· 청소년 수련원 개방·착한가격 숙박업소 인센티브도

입력 2026.04.13 15:30

  • 김준용 기자

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지난달 21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑‘(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. 경향신문 자료사진

지난달 21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑‘(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. 경향신문 자료사진

부산시가 오는 6월 12, 13일로 예정된 방탄소년단(BTS) 공연 때 외국인 관광객을 숙박시설로 청소년수련원 등 공공지원에 나섰다. 앞서 BTS 공연을 앞두고 지역 숙박업소 ‘바가지 요금’ 논란의 대책 중 하나다.

부산시는 오는 6월 11~13일 금련산·구덕 청소년수련원을 1박에 1만350원(1인 기준)에 개방하고 조·석식과 사찰 체험을 포함한 내원정사 템플스테이를 8만500원(1인 기준)에 진행할 예정이라고 13일 밝혔다. 부산시는 외국인 전용 플랫폼인 ‘놀(NOL) 월드’에서 외국인 관광객 400여 명의 예약 신청을 받을 계획이다.

이와함께 같은 기간 부산도시공사가 운영하는 호스텔 아르피나는 기존 숙박 요금 그대로 전 객실을 개방한다. 아르피나에서는 예약자와 이용자가 같은 경우일 경우에만 숙박이 가능하다.

‘착한 가격’ 숙박업소에는 인센티브를 지원하는 방안도 추진된다. 부산시에 따르면 일반 숙박업소는 관광진흥법상 관광사업자가 아닌 탓에 지원에 제한이 있지만, 이번 바가지 논란 등 도시 이미지에 주는 영향이 크다는 판단에 실질적인 지원을 나서겠다는 취지다.

부산시는 이번 BTS 공연을 계기로 주요 관광지를 대상으로 ‘관광수용태세 특별점검’도 진행한다. 오는 6월까지 각 구·군의 협조를 받아 감천문화마을 등 주요 관광지 시설물을 관리하고, 외국어 안내 등 전반적인 환경을 점검한다는 계획이다.

박형준 부산시장은 “이번 공연을 통해 대규모 행사를 완벽히 뒷받침하는 수준 높은 공공 서비스 역량을 전 세계에 각인시키겠다”고 말했다.

한편 부산 BTS 공연은 연제구 아시아드주경기장(5만여 석)에서 열릴 것으로 예상된다. 최근 BTS 측이 아시아드주경기장의 행사 기간 대관 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 부산시는 공연 주최측과 함께 동구 북항 예정지, 사상구 삼락생태공원 등을 공연장으로 검토했다. 하지만 지면 경사 문제와 관람객 수용의 편의성 등을 고려한 결과 아시아드 주경기장이 최종 낙점된 것으로 알려졌다. 이곳은 2022년에도 BTS가 공연한 곳이다.

부산시 관계자는 “서울 공연과 달리 유료로 진행되는 행사인 탓에, 광화문 공연 때처럼 공공자원이 대거 투입되는 일은 없을 것”이라며 “부산시의 역할은 안전 관리와 교통 지원 등에 머물 것으로 예상된다”고 말했다.

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