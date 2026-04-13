“소방관일을 너무 좋아했는데” “늘 위험한 현장 앞장서던 분”···순직한 두 소방관 빈소는 ‘눈물바다’

13일 해남소방서 북평119지역대 사무실의 한 책상에는 하얀 국화꽃 다발이 놓여 있었다. 전날 완도 수산물 냉동창고 화재로 순직한 고 노태영 소방교(30)가 업무를 보던 책상이다. 동료를 잃은 슬픔을 추스를 겨를도 없이, 이날도 현장에 출동해야 하는 소방관들이 놓아둔 애도의 표시였다.

노 소방교의 평소 단정한 성품을 보여주듯 책상은 말끔했다. 오는 10월 결혼을 앞두고 있던 그의 사물함에는 반듯하게 다려진 근무복 4~5벌이 가지런히 걸려 있었다. 그 아래로도 누군가가 두고간 국화 한 송이가 놓여 있었다. 홀로 지역대를 지키던 한 대원은 “결혼 소식을 알리며 환하게 웃던 모습이 눈에 선하다. 워낙 밝고 성실해 모두가 아끼던 친구였다”며 눈시울을 붉혔다.

같은날 순직한 고 박승원 소방경(44)이 몸담았던 완도소방서에도 비통한 적막이 흘렀다. 세 남매의 가장이었던 고인의 책상은 주인이 잠시 자리를 비운 듯 평소 모습 그대로였다. 의자 등받이에는 그가 늘 입던 외투가 아직도 걸려 있었다.

사물함 안에는 검게 그을리고 군데군데 구겨진 방화복 한 벌이 보였다. 그가 화마와 벌여온 사투의 흔적이다. 방화복 앞에서 동료들은 한동안 발걸음을 떼지 못했다. 한 동료는 “박 소방경은 위험한 현장에서도 늘 앞장서 후배들을 챙기며 동료들의 신뢰를 한 몸에 받던 분이었다”고 말했다.

노 소방교의 장례식장은 울음소리가 끊이지 않았다. 조문객들이 다녀갈 때마다 통곡과 흐느낌이 터져 나왔다. 그의 어머니는 “이제 겨우 서른인데 너무 안타깝다. 소방관 일이 적성에 맞아 너무 좋다고 했는데…”라며 말을 잇지 못했다. 아버지도 “다시는 이런 일이 생기지 않아야 한다”며 고개를 떨궜다. 행복한 신혼을 꿈꾸던 예비 신부는 영정 앞에서 하염없이 눈물만 쏟았다.

박 소방경의 빈소 역시 눈물바다였다. 그의 친형은 충혈된 눈으로 “평소 성격이 시원시원했고, 사람을 구하는 일이라면 늘 앞장서던 동생이었다”고 말했다. 어린 세 남매를 품에 안은 아내는 남편의 영정 사진을 바라보며 연신 눈물을 훔쳤다. 친구 A씨는 “어릴 때부터 불의를 보면 참지 못하는 강직한 친구였다. 아직도 믿기지 않는다”고 했다. 박 소방경은 특전사에서 4년 3개월간 복무하고 중사로 전역한 뒤 소방관의 길을 걸어왔다.

완도문화예술의전당 1층에 마련된 합동분향소에도 추모의 발길이 종일 이어졌다. 오전 11시 문을 연 분향소에는 헌화와 분향을 하려는 조문객들이 이들의 마지막 길을 배웅했다.

완도 주민 박경숙씨(55)는 “내 이웃이자 임무를 수행하다 희생된 분들이 이런 참변을 당해 가슴이 미어진다”며 말을 잇지 못했다. 군복을 입은 한 육군 장병은 “지우리 지역을 지키던 영웅들의 소식을 듣고 부대원들과 함께 애도의 뜻을 전하러 왔다”고 말했다.

교복을 입은 학생들의 행렬도 계속됐다. 연신 눈물을 훔치던 학생 B군은 “친구 아버지가 순직하셨다는 소식을 듣고 달려왔다“며 “친구를 생각하니 마음이 너무 아프다”고 말했다.

정부는 이날 오전 두 순직 소방관에게 1계급 특별승진과 옥조근정훈장을 추서했다. 장례는 전라남도지사장으로 엄수된다. 박 소방경과 노 소방교는 14일 영결식을 마친 뒤 국립현충원에 안장될 예정이다.