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본문 요약

경찰이 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 7차례 불러 조사하고도 아직 결론을 내지 못하고 있다.

차남의 대학편입·취업 특혜에 집중하던 수사 초기와 달리 최근엔 보라매병원 등을 압수수색하며 가족 진료 의혹 등 '곁가지 수사'를 벌이면서 경찰이 혐의 입증에 어려움을 겪는 것 아니냐는 평가가 나온다.

김 의원 관련 의혹을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 10일 김 의원을 7번째로 불러 조사했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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7번 소환에도 표류하는 경찰의 ‘김병기 수사’···‘수사 난항’ 논란

입력 2026.04.13 16:19

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정치헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 무소속 의원이 지난 10일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

정치헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 무소속 의원이 지난 10일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 13개 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 7차례 불러 조사하고도 아직 결론을 내지 못하고 있다. 지난해 9월 차남 관련 의혹이 제기돼 수사에 나선 이후 반년 이상 뚜렷한 결론 없이 수사를 진행하고 있다. 차남의 대학편입·취업 특혜에 집중하던 수사 초기와 달리 최근엔 보라매병원 등을 압수수색하며 가족 진료 의혹 등 ‘곁가지 수사’를 벌이면서 경찰이 혐의 입증에 어려움을 겪는 것 아니냐는 평가가 나온다.

김 의원 관련 의혹을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 10일 김 의원을 7번째로 불러 조사했다. 김 의원은 이틀 전인 지난 8일 경찰에 출석하면서 “(경찰이) 너무 많이 부르는 것 같지만 하여튼 성실하게 소명하겠다”며 “구속영장이 신청될 리가 있겠나”라고 말했다. 김 의원은 모든 의혹을 부인하고 있다.

경찰은 관련 의혹을 모두 13개로 보고 수사를 이어왔는데, 상당수가 가족 관련 의혹이다. 배우자 이모씨의 구의회 법인카드 사적 유용과 관련 수사 무마·차남의 특혜성 취업과 대학 편입 등이 대표적이다. 이 밖에도 서울 동작구의원으로부터 3000만원의 정치헌금을 수수했다는 의혹과 강선우 무소속 의원의 공천헌금 수수를 묵인했다는 의혹 등도 수사 대상이다.

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 2월26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

그러나 수사는 일사불란하지 않았다. 지난해 9월 차남 관련 의혹이 제기돼 수사가 시작된 뒤 5개월이 지나서야 김 의원에 대한 소환조사가 이뤄졌고, ‘늑장 수사’라는 비판이 수사 내내 경찰을 따라다녔다. 경찰은 ‘일부 혐의에 대해서라도 수사로 확인이 되면 먼저 송치하겠다’며 수사 결과로 말하겠단 입장을 밝혔으나, 7번을 불러 조사했음에도 13개 중 어느 한 의혹에 대해서도 아직 결론을 내놓지 않고 있다.

경찰은 그간 차남의 숭실대 편입과 중소기업 취업 의혹을 집중적으로 수사했다. 이는 앞서 김성태 전 자유한국당 의원이 딸을 KT에 취업시킨 것이 뇌물로 인정됐던 선례와 유사하게 혐의 적용이 가능하다는 판단에 따른 것으로 전해졌다.

하지만 지난 6일엔 서울 동작구 보라매병원을 압수수색하고 나섰다. 김 의원 지역구 내에 있는 보라매병원은 김 의원 가족 진료와 관련해 김 의원 측에 특혜를 제공했다는 의혹을 받는다. 한창 수사력을 집중했던 차남 관련 의혹에서 ‘곁가지’로 수사를 확대하는 것처럼 비춰졌다. 보라매병원 압수수색도 관련 의혹이 처음 불거진 지 4개월여 만에 진행됐다.

김 의원 신병처리도 결정하지 못하면서 ‘수사 난항’ 문제는 이제 ‘정치권 눈치보기’라는 의심으로까지 번지는 분위기다. 앞서 김 의원 의혹과 관련해선 서울 동작경찰서가 유착· 수사 무마 의혹까지 받고 있던 상황이다. 경찰로선 이번 사건에서 이렇다 할 결론을 내지 못할 경우 수사 실패 책임뿐만 아니라 정치적인 비판까지 받을 수 있는 부담도 직면해 있다.

경찰 관계자는 13일 “(김 의원이) 중간에 건강문제로 입원하기도 해서 다소 시일이 걸릴 것 같다”며 “종합적으로 (수사가) 마무리되면 (송치 여부를) 검토하겠다”고 밝혔다.

무소속 김병기 의원이 지난달 11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 뇌물수수 등 의혹에 대해 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 한수빈 기자

무소속 김병기 의원이 지난달 11일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 뇌물수수 등 의혹에 대해 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 한수빈 기자

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