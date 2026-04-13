제주 해안가서 60대 남성 시신 발견···“범죄 혐의점 없어”

제주 해안가에서 60대 남성 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

13일 제주 서귀포해양경찰서 등에 따르면 전날 오전 9시5분쯤 서귀포시 강정동 인근 해안가에서 사람이 쓰러져 있다는 낚시객의 신고가 접수됐다.

해경은 조사 결과 해당 시신은 60대 남성인 제주도민 A씨로 추정된다고 밝혔다.

현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.

해경은 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.