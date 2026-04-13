“민간임대 ‘매매예약금’은 전세보증금 아닙니다”···금감원 “대출 주의해야”

민간임대주택에서 이른바 ‘매매예약금’을 둘러싼 피해가 커지면서 금융당국이 소비자경보 ‘주의’를 발령했다. 전세보증금과 비슷하다고 생각되지만 정확히는 법적 보호를 받지 못해 신중해야 한다는 지적이다.

금융감독원은 13일 민간임대주택 사업자가 요구하는 ‘매매 예약금’을 내기 위해 금융권 대출이 늘어나는 가운데 이는 사인간 거래에 해당 법적인 보호·보증을 받을 수 없다고 상당한 주의를 요구한다고 안내했다.

민간임대주택은 주택 시장 안정화를 위해 장기 임대를 목적으로 공급되는 주택이다. 다만 일부 사업장에서는 임대차계약과 별도로 의무 임대기간 이후 분양 전환을 조건으로 소위 ‘매매예약금’ 납입을 권유하는 사례가 발생하고 있다. 목돈이 없는 임차인들이 이 예약금을 내기 위해 대출을 받는 경우가 종종 발생한다.

문제는 매매예약금은 ‘임대보증금’과는 성격이 다르다는 점이다. 임대사업자가 파산하는 등 사고가 발생할 경우, 이미 납입한 매매예약금은 임대차보호법상 우선변제권이 인정되지 않아 돌려받기 어려울 수 있다.

국토교통부에서도 해당 방식이 제도 취지에 맞지 않고 임차인 피해가 발생할 수 있으니 각 지방자치단체에 주의를 촉구하는 공문을 지난 2023년 발송한 바 있다.

특히 블로그, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 매매예약금을 금융회사의 전세대출 등을 이용해 납부할 수 있다는 확인되지 않은 내용이 홍보되고 있어 주의가 필요하다.

금감원은 “매매예약금은 임대보증금에 포함되지 않아 임대사업자 파산 등 사고시에 임대차보호법에 따른 우선변제권을 인정받기 어렵다”며 “주택도시보증공사(HUG) 등 보증기관의 전세보증금 반환보증 대상에도 포함되지 않아 보호받지 못할 수 있다”고 경고했다.

‘임대보증금과 매매예약금의 90%를 대출해준다’는 식의 홍보물도 주의해야 한다. 홍보 내용의 사실 여부를 떠나서, 과도한 레버리지를 이용해 민간임대주택을 투기 대상으로 활용하는 것은 제도 취지와도 맞지 않는다는 지적이다.