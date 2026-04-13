제주 식당서 가스 폭발 사고…직원 3명 중경상

제주의 한 식당에서 가스 폭발 사고가 발생해 3명이 다쳤다.
13일 제주도소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 11시7분쯤 제주시 조천읍의 한 식당 건물에서 “‘펑’하는 소리와 함께 화염과 연기가 났다”는 행인의 신고가 119에 접수됐다.
이 화재로 식당 직원 3명이 중경상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 불은 자체 진화됐다.
소방당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
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입력 2026.04.13 16:59
수정 2026.04.13 17:00펼치기/접기
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제주의 한 식당에서 가스 폭발 사고가 발생해 3명이 다쳤다.
13일 제주도소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 11시7분쯤 제주시 조천읍의 한 식당 건물에서 “‘펑’하는 소리와 함께 화염과 연기가 났다”는 행인의 신고가 119에 접수됐다.
이 화재로 식당 직원 3명이 중경상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 불은 자체 진화됐다.
소방당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
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