‘횡령·선거법 위반 송치’ 박용선 국힘 공천에···지역선 “퇴출” 목청

공직선거법 위반과 횡령 혐의로 송치된 박용선 국민의힘 포항시장 후보를 두고 지역 시민단체들이 퇴출과 경선 재실시를 요구하고 나섰다.

포항바로세우기실천운동본부와 포항지진 피해대책위원회, 포항참여연대 등은 13일 성명을 내고 국민의힘 중앙당과 공천관리위원회를 향해 “각종 형사 피의사실로 논란이 된 후보를 공천한 것은 공당의 도덕성을 스스로 훼손한 것”이라며 “박 후보를 즉각 퇴출하고 100% 시민경선을 통해 후보를 다시 선출하라”고 밝혔다.

앞서 경북경찰청은 박 후보를 공직선거법 위반과 횡령 혐의로 검찰에 송치했다. 박 후보는 2023년 한 단체가 경북도와 포항시로부터 약 1억8000만원의 보조금을 받아 사업을 진행하는 과정에서 단체가 부담해야 할 2000만원을 대신 낸 혐의를 받고 있다. 또 가족 명의 회사를 통한 거액 횡령 의혹도 제기된 상태다

박 전 의원은 지난 2일 당내 경선을 거쳐 국민의힘 포항시장 후보로 뽑혔다.

시민단체들은 “박 후보는 중대한 피의사실에 대해 공개적으로 결백을 입증하지 못한 채 의혹을 해소하지 못하고 있다”며 “무죄추정 원칙 뒤에 숨어 피의사실 공론화를 회피한 후보가 시정을 책임질 수 있겠느냐”고 비판했다.

공천을 신청했다가 1차 컷오프(공천배제)된 김병욱 전 국회의원도 이날 포항시청에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 선거 직전이라도 후보자의 비리나 결격 사유가 드러나면 후보를 교체한 만큼 잘못된 공천을 폐기하고 시민 공천 재경선을 해야 한다”고 말했다.

함께 1차 컷오프된 박승호 전 시장도 “국민의힘 중앙당은 박 후보의 공천을 철회하고 후보를 민주적 절차에 따라 후보를 재경선해야 하며 지역 국회의원들은 직접 해명하고 책임져야 한다”고 주장했다.