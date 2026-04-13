대중교통 이용 증가에…지하철 9호선 하루 4회 증회한다

서울 지하철 9호선 1단계 구간을 운영하는 서울시메트로9호선이 고유가로 인한 대중교통 이용 증가로 특별 수송대책을 시행한다고 13일 밝혔다.

차량 5부제 종료 시까지 열차 및 역사 안내방송 등을 통해 관련 내용을 지속 안내할 예정이다.

서울시메트로9호선 박성주 대표이사는 "최근 대중교통 이용 수요 증가에 대응해 열차 운행을 확대하고 안전관리를 강화하고 있다"며 "9호선도 차량 5부제 시행에 동참하며 시민들의 어려움을 함께 나누고 수요 증가 상황에 대응해 혼잡 완화와 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.