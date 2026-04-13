제주항공 참사 유해 재수색 첫날 중단···유가족 “컨트롤타워 부재, 재논의 필요”

12·29 제주항공 여객기 참사 희생자들의 미수습 유해를 찾기 위해 13일 재개된 수색 작업이 유가족 요청으로 중단됐다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 당국은 이날 무안국제공항 인근 2만6776㎡ 부지를 6개 구역으로 나눠 유해와 유류품 재수색에 착수했다. 수색은 다음달 29일까지 진행할 예정이었다.

수색에는 경찰, 군, 소방, 항공철도사고조사위원회 관계자와 유가족이 참여했다. 당국은 공항 경계 담장 철문을 제한적으로 개방하고 동체 착륙한 여객기가 충돌한 로컬라이저 둔덕 주변을 집중 수색할 계획이었다.

초기 수습 과정에서 수습하지 못한 유해가 남아 있을 가능성을 고려해 최대 30㎝ 깊이까지 땅을 파는 방식으로 수색을 진행했고, 이 과정에서 유해 추정물 12점과 유류품 2점이 발견됐다.

유가족협의회는 오전 수색을 마친 뒤 작업 중단을 요청하고 관계기관에 대책 회의를 요구했다. 협의회는 “군·경·소방 등 여러 기관이 참여하고 있지만 현장을 총괄하는 지휘체계가 없고, 유해 수습 전문 인력과 민간 인력 참여도 보장되지 않았다”고 주장했다.

공항 측이 보안을 이유로 수색 지점인 둔덕 5m 앞에 가벽을 설치하는 과정에서 중장비가 투입돼 현장이 훼손됐다는 주장도 제기됐다. 유가족은 통합 컨트롤타워 구축과 수색 방식 재논의를 요구했다.

국토교통부와 항공철도사고조사위원회 등 수습 당국은 앞서 사고 잔해물 정리 과정에서 유해 추정물 115점을 추가 수습했다. 이 중 74점은 희생자 44명의 유해로 확인됐다.