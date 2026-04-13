진화위 3기 여야 상임위원 후보에 이호중·장영수 추천

제3기 진실·화해를위한과거사정리위원회(진화위)의 상임위원 후보로 이호중 서강대 법학전문대학원 교수와 장영수 고려대 법학전문대학원 교수가 추천된 것으로 확인됐다.

13일 경향신문 취재를 종합하면, 더불어민주당은 여당 몫 상임위원 후보로 이 교수를, 국민의힘은 야당 몫으로 장 교수를 추천하는 것으로 확정하고 이를 각 후보자에게 통보했다. 민주당은 비상임위원 후보로는 김정하 장애와인권발바닥 활동가, 정원옥 문화사회연구소 대표, 김영주 법무법인 지향 변호사를 추천하기로 했다. 국민의힘은 비상임위원 후보로 이동욱 전 5·18 민주화운동 진상규명조사위원회 위원을 확정했다. 관련법에 따라 민주당과 국민의힘은 진화위원으로 각 4명씩 총 8명을 추천할 수 있다.

3기 진화위원은 총 13명이다. 2기 때의 8명보다 5명 늘어났다. 대통령 지명 3명, 국회의장 추천 1명, 여야 추천 각 4명씩 8명, 국회 비교섭단체 추천이 1명으로 구성된다. 이중 상임위원은 대통령이 지명하는 1명까지 더해 총 3명이다.

이 교수는 세월호 특별조사위원회에서 활동을 한 이력이 있다. 장영수 교수는 2기 진화위에서 비상임위원을 지냈다.