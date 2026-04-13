고령화에…6대 과일 재배 면적 ‘뚝’

감소 규모, 여의도 면적의 3.5배 ‘포도’ 3.1% 줄어 1위…‘배’ 1.9% 과수 농가 ‘65세 이상’ 64% 달해

농가 고령화가 심해지면서 올해 사과·배 등 6대 과일 재배면적이 1년 새 1%가량 줄어들 것으로 전망됐다. 국내 과수 농가 중 65세 이상 고령 가구는 60%를 넘는 것으로 나타났다.



13일 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 사과·배·감귤·단감·포도·복숭아 등 6대 과일 재배면적이 10만4943㏊(헥타르)로 전년 대비 1.0% 줄었다. 재배면적 감소 규모는 1016㏊로 여의도 면적의 3.5배에 달한다.



6대 과일 모두 전년 대비 재배면적이 감소했다. 사과(3만3149㏊)는 전년 대비 0.2% 면적이 줄어든다. 농가 고령화로 충청 지역 재배면적이 2% 줄었다.



배 재배면적(9138㏊)도 전년 대비 1.9% 줄었다. 농가 고령화와 도시 개발 등의 영향이다. 감귤(1만9377㏊) 면적도 전년 대비 0.7% 감소했고, 단감(9218㏊)도 0.9% 줄었다. 농가 고령화와 인력 부족 때문이다. 포도(1만3737㏊)는 전년 대비 면적이 3.1% 줄어 감소폭이 가장 컸다. 고령화에 더해 샤인머스캣 등 다른 품목으로 전환하는 농가가 많기 때문이다. 복숭아 재배면적(2만324㏊)도 전년 대비 0.6% 감소했다.



국가데이터처 농림어업조사 결과를 보면 2024년 기준 국내 과수 농가의 65세 이상 고령 비율은 64.2% 수준이다.



6대 과일 재배면적은 2010년 12만㏊에서 감소하는 추세다. 농촌경제연구원은 6대 과일 재배면적이 연평균 0.7% 감소해 2035년 10만800㏊에 그칠 것으로 내다봤다. 사과와 배, 감귤, 포도 등 주요 과일 생산량도 연평균 0.5~1.2% 줄어들 것으로 보인다.

