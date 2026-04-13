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당정 “자동차 보험료 인하”…운행 제한 보상 조치

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본문 요약

더불어민주당과 정부는 13일 중동발 에너지 위기에 대응한 차량 공공기관 2부제, 공영주차장 5부제, 민간 자율 5부제 시행에 따라 자동차 보험료율을 인하하기로 했다.

금융위는 자동차 보험료율 인하를 추진하고 있다고 민주당에 보고했다.

2·5부제 차량 제한 조치로 운행이 감소한 만큼 요율을 조정해 운전자들의 보험료를 낮추겠다는 취지다.

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당정 “자동차 보험료 인하”…운행 제한 보상 조치

입력 2026.04.13 20:22

  • 박광연 기자

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에너지 절감 독려…다음주 중 발표

더불어민주당과 정부는 13일 중동발 에너지 위기에 대응한 차량 공공기관 2부제, 공영주차장 5부제, 민간 자율 5부제 시행에 따라 자동차 보험료율을 인하하기로 했다. 공공과 민간의 차량 운행을 제한한 데 대한 보상 성격의 조치로 평가된다.

당정은 이날 국회에서 열린 민주당 ‘중동전쟁 경제대응 특별위원회’ 3차 회의에서 이러한 대책을 논의했다. 정부에서는 이형일 재정경제부 1차관과 권대영 금융위원회 부위원장 등이 참석했다.

금융위는 자동차 보험료율 인하를 추진하고 있다고 민주당에 보고했다. 2·5부제 차량 제한 조치로 운행이 감소한 만큼 요율을 조정해 운전자들의 보험료를 낮추겠다는 취지다. 안도걸 의원은 브리핑에서 “금융위가 보험당국과 보험료율 인하 방안을 긴밀히 협의하고 있다”며 “늦어도 내주 중에는 발표할 예정”이라고 말했다.

중동 사태가 지속하는 상황에서 에너지 절감을 위한 2·5부제 협조를 끌어올린다는 취지가 반영됐다.

당정은 민간과 함께 원유 물량 확보에 힘을 기울이고 있다고 밝혔다. 안 의원은 “민관의 노력으로 4~5월 원유 확보량이 예년 대비 60% 수준을 유지하고 있다”며 “추가 물량 확보를 위해 매진하고 있다”고 말했다. 당정은 일각에서 제기된 종량제 봉투 공급 부족 우려에 선을 그었다. 안 의원은 “대부분 지자체가 3~5개월치 재고를 갖고 있다. 전체적으로 수급에 지장은 없다”고 했다.

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