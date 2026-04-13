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본문 요약

국가인권위원회가 러시아와 우크라이나의 전쟁 과정에서 억류된 북한군 포로 2명을 한국 등으로 신속하게 입국시키는 것이 필요하다는 의견을 표명했다.

인권위는 "북한군 포로의 생명, 신체 및 정신 건강의 보호와 향상을 위해 외교부 장관에게 의견을 표명한다"며 "북한군 포로의 의사에 반해서 강제 송환되지 않도록 하고, 당사자의 자유의사를 존중해 한국 등으로의 안전하고 신속한 입국이 가능하도록 필요한 모든 외교적 노력을 적극적으로 추진하라"고 밝혔다.

이에 더해 우크라이나 정부와의 협의를 통해 북한군 포로의 건강 보호가 충분히 이뤄질 수 있도록 지원하라는 의견도 표했다.

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인권위 “우크라 ‘북한군 포로’ 한국 등 국가에 송환 필요”

입력 2026.04.13 20:24

  • 강한들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘외교부 장관에 의견 표명’ 의결

국가인권위원회가 러시아와 우크라이나의 전쟁 과정에서 억류된 북한군 포로 2명을 한국 등으로 신속하게 입국시키는 것이 필요하다는 의견을 표명했다.

인권위는 13일 서울 중구 인권위 대회의실에서 제7차 전원위원회를 열고 만장일치로 이같이 결정했다.

인권위는 “북한군 포로의 생명, 신체 및 정신 건강의 보호와 향상을 위해 외교부 장관에게 의견을 표명한다”며 “북한군 포로의 의사에 반해서 강제 송환되지 않도록 하고, 당사자의 자유의사를 존중해 한국 등으로의 안전하고 신속한 입국이 가능하도록 필요한 모든 외교적 노력을 적극적으로 추진하라”고 밝혔다.

이에 더해 우크라이나 정부와의 협의를 통해 북한군 포로의 건강 보호가 충분히 이뤄질 수 있도록 지원하라는 의견도 표했다.

인권위는 이날 김영미 프로듀서(PD)를 불러 북한군 포로의 상황에 대해 들었다. 김 PD는 지난해 10월 우크라이나에 억류 중인 북한군 포로를 직접 인터뷰(경향신문 1월30일자 보도)한 국제분쟁 전문 PD다.

당시 인터뷰에서 두 포로는 2025년 1월 쿠르스크 전선에서 우크라이나군에 포로로 생포될 당시 자폭을 시도하거나 생각했지만 실패했다며 북으로 돌아가기 어려워진 상황에서 한국행을 희망한다는 의사를 밝혔다.

김 PD는 “두 북한군 포로는 한국행 의사가 확실하다”며 “한국으로 가지 못하면 죽는 수밖에 없다고 했다”고 말했다. 그러면서 “(우크라이나) 정부가 인도주의적 문제를 빨리 해결하기 위해 취재 허가를 내준 것 같다”며 “북한군 포로가 언제 송환될지가 대한민국 인권의 기준 역할을 할 것”이라고 했다.

이 안건은 오완호 인권위 비상임위원의 제안으로 이한별·한석훈·강정혜 비상임위원 등이 공동 발의해 상정됐다. 북한군 포로 김모씨(26)와 백모씨(21)에 대한 한국 정부의 실질적인 보호 조치가 필요하다는 게 골자다.

해당 안건은 이한별·한석훈·강정혜 위원의 공동 발의로 지난달 23일 제6차 전원위원회에서 논의됐으나 외교부가 이 문제에 관해 어떤 조치를 했는지 확인할 필요가 있다는 등 이유로 의결이 보류됐다. 이날 토론에서도 외교부 측에 출석을 요구해 입장을 더 들어볼 필요가 있다는 의견도 나왔으나 두 차례의 외교부 공문 등을 통해 확인한 내용을 바탕으로 의결하자는 쪽이 우세했던 것으로 전해졌다.

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