이란 “지금 휘발유값 그리워하게 될 것” 트럼프에 ‘경제’ 압박

갈리바프 의장 “상대가 싸움 걸어오면 우리도 싸울 것” 강 대 강 대응 아라그치 외교장관도 “미, 체결 가까워졌을 때 말 바꾸고 과도한 요구” 일각 “이란 선박, 자동식별시스템 조작으로 미 감시 피할 듯” 지적도

파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 종전 협상을 마치고 귀국한 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 역봉쇄 작전과 관련해 미국의 도발이 계속될 경우 강력한 대응에 나서겠다고 경고했다. 호르무즈 역봉쇄에 ‘강 대 강’으로 맞서겠다는 뜻을 선언한 것으로 보인다.



이란 측 협상 대표인 갈리바프 의장은 12일(현지시간) 엑스에 미 워싱턴 백악관 인근 주유소 가격이 표시된 지도와 함께 “현재 주유 가격을 즐겨라”라며 “이른바 ‘봉쇄’ 때문에 머지않아 (갤런당) 4~5달러(약 5950~7440원)짜리 휘발유를 그리워하게 될 것”이라고 말했다.



이는 미국의 역봉쇄가 글로벌 에너지 대란과 유가 폭등을 초래할 것이라고 경고한 것으로 풀이된다. 이날 기준 미국의 평균 휘발유 가격은 갤런(약 3.8ℓ)당 4.125달러(약 6130원)까지 치솟았다. 뉴욕타임스(NYT)는 “이란 관리들은 트럼프 대통령이 유가 급등에 압박을 느낀다는 것을 잘 알고 있다”고 지적했다.



갈리바프 의장은 미국에 대한 강한 불신도 드러냈다. 그는 취재진에게 “미국은 지난 1년도 안 되는 협상 기간에도 우리를 두 차례나 공격했다”며 “신뢰를 회복해야 할 주체는 우리가 아니라 미국”이라고 지적했다. 그는 “미국은 과거의 실수를 만회하기 위해 여전히 막대한 노력을 기울여야 하는 채무자 입장”이라고 말했다.



협상 결렬 원인에 대해선 “이란 대표단이 전문가들과 함께 ‘선의의 창의적인 제안’을 설계해 보여줬지만 미국 측의 성의 부족으로 신뢰를 쌓을 수 없었다”고 주장했다. 그는 “미국이 싸움을 걸어온다면 우리도 싸울 것이며 논리를 가지고 온다면 우리도 논리로 응답할 것”이라고 했다.



협상장에 동행한 아바스 아라그치 이란 외교장관도 이날 성명을 내고 협상이 미국 때문에 결렬된 것이라고 주장했다. 그는 “‘이슬라마바드 양해각서’ 체결이 가까워졌을 때 미국의 과도한 요구, 계속 바뀌는 목표, 호르무즈 봉쇄 위협이라는 암초에 부딪혔다”고 말했다. 이어 “선의는 선의를 낳고, 증오는 증오를 낳는다”고 강조했다.



협상 결렬 직후 마수드 페제시키안 이란 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화하며 미국과의 협상 상황을 전했다. 이란 대통령실에 따르면 페제시키안 대통령은 이 통화에서 “미국과 공정한 합의에 도달하는 데 있어 가장 큰 걸림돌은 미국의 이중잣대와 패권적 태도다. 미국이 국제법의 틀을 준수하기만 한다면 합의 도달은 결코 불가능한 일이 아니다”라며 공을 미국으로 넘겼다. 푸틴 대통령은 서방의 이중잣대를 비판하며 이란 측에 힘을 실어준 것으로 전해졌다.



트럼프 대통령이 호르무즈 역봉쇄 카드를 꺼내들었지만 완전한 봉쇄가 현실화하기 어렵다는 지적이 나온다. 이란 선박이 미군의 감시를 피하기 위해 자동식별시스템(AIS)의 데이터를 조작하거나 식별 정보를 바꾸는 등의 수법을 사용할 수 있기 때문이다. 선박 추적 업체 ‘탱커 트래커스’는 “다수의 이란 연계 유조선이 AIS를 조작하고 있어 미군이 작전을 집행하기 까다로울 것”이라며 “(봉쇄 작전을 수행하는) 미 중부사령부에 행운을 빈다”고 비꼬았다.



호르무즈에 부설돼 있을 것으로 추정되는 기뢰도 미군 작전에 지장을 줄 수 있다. 미 해군이 기뢰 제거 과정에서 막대한 비용과 인명 피해 위험을 감수해야 할 수 있다는 예상이 나온다.

