이번에도 미국 뜻대로 안 움직이는 영국 “역봉쇄 불참”

“항행 자유 위한 연합체 모색”…전쟁 초 기지 이용 불허·파병에 미온적

영국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 역봉쇄 계획에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 호르무즈 해협 파병 요청에 이어 역봉쇄 계획에도 응하지 않으면서 이란전쟁 국면에서 영국과 미국 간 이견이 갈수록 뚜렷해지고 있다.



12일(현지시간) BBC에 따르면 영국 정부 대변인은 “우리는 항행의 자유와 호르무즈 해협의 개방을 계속 지지하며 이는 세계 경제와 우리의 생활비 안정을 위해 시급히 필요하다”면서 “호르무즈 해협은 통행료 부과 대상이 되어선 안 된다”고 밝혔다. 이어 “프랑스 및 다른 파트너들과 함께 항행의 자유를 보호하기 위한 광범위한 연합을 구성하기 위해 긴밀히 협력하고 있다”고 했다.



이 발언은 미·이란의 첫 종전 협상이 결렬되고 트럼프 미 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄 절차를 개시하겠다고 발표한 뒤 나온 것이다. 미국이 추진하는 군사적 봉쇄 방식과는 거리를 두고 다자 협력을 토대로 한 해상 안전 확보에 방점을 두겠다는 의미로 해석된다. 영국 정부의 다른 당국자들도 영국은 미국의 호르무즈 봉쇄 작전에 참여하지 않을 것이라고 블룸버그통신에 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스 인터뷰에서 “영국과 몇몇 국가들이 소해함(기뢰제거함)을 보내고 있다”고 밝혔지만 이는 미국의 해협 역봉쇄 계획과는 무관한 것으로 전해졌다. 영국은 자율형 기뢰 탐지 무인기(드론) 배치 가능성을 검토해왔으나 해협의 안전한 항행을 복원하기 위한 다자 협력 구상의 일환이라고 블룸버그는 전했다.



영국을 비롯한 유럽 주요국은 호르무즈 해협 개방 방안을 논의하기 위해 조만간 추가 회의를 열 예정이다. 이 회의에 대해 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 엑스에서 “다국적 평화 임무에 우리와 함께 기여할 의사가 있는 국가들을 초청할 것”이라면서 “이 임무는 엄연히 방어적이며 교전 당사자들과는 별개로, 상황이 허용하는 대로 즉시 전개될 것”이라고 말했다.



영국이 호르무즈 해협 역봉쇄 계획에도 참여하지 않겠다고 선을 그으면서 미국과의 갈등이 한층 고조될 것이란 관측이 나온다.



키어 스타머 영국 총리(사진)는 이란 전쟁 초반에 미군의 영국 군사기지 이용을 허용하지 않은 데 이어, 미국의 호르무즈 해협 파병 요청에도 미온적으로 대응해 트럼프 대통령과 갈등을 겪어왔다. 스타머 총리는 미·이란의 첫 종전 협상이 결렬된 후에도 “해법을 찾아야 한다”며 긴장 고조 자제를 강조했다. 트럼프 대통령은 스타머 총리를 과거 나치 독일과의 전쟁을 피하려고 아돌프 히틀러의 요구에 굴복해 유화정책을 폈던 영국 전 총리 네빌 체임벌린에 빗대는 등 비판을 이어가고 있다.

